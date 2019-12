Der Ostermontag fällt auf den 13. April, der 1. Mai ist ein Freitag und Heiligabend liegt auf einem Donnerstag. Um im bevorstehenden Jahr 2020 den Durchblick zu behalten, helfen einem natürlich immer Kalender. Dabei gibt es neben den üblichen Streifen- oder Wandkalendern aus der Buchhandlung oder dem Drogeriemarkt auch ganz spezielle Kalender aus dem Kreis Ludwigsburg.

Die Bietigheim-Bissinger Künstlerin Claudia Anders bietet erstmalig einen eigens gestalteten Kalender unter dem Motto „Mit Yoga durchs Jahr“ an. „Ich mache selber sehr viel Yoga und bin dann gemeinsam mit meiner Lehrerin auf die Idee gekommen, einen solchen Kalender zu kreieren“, so Anders. Die Künstlerin beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den Materialien Holz und Linol. Das spiegelt sich im Kalender wider. Zwölf Linolschnitte zum Thema Yoga bringen den Besitzer Monat für Monat durch das Jahr. Für 39 Euro, plus zusätzlich 7,50 Euro Versandkosten ist das Stück in Din A3 Format erhältlich.

160 Jahre Vereinsgeschichte

Auf 160 Jahre Vereinsgeschichte blickt der Sängerkranz Bietigheim in seinem Kalender für 2020 zurück. „Auf den 13 Blättern des Kalenders sind Bilder von Konzerten der letzten 20 Jahre zu sehen“, sagt Karl-Heinz Menrath, Vorsitzender des Sängerkranzes. Besondes stolz ist er auf das Titelbild. Dort zu sehen: die älteste Aufnahme des Sängerkranzes aus dem Jahr 1875. „Als wir dieses Bild im Archiv gefunden hatten, wussten wir sofort, dass es auf die Titelseite muss“, meint Karl-Heinz Menrath, „die anderen Fotos haben wir aus den Konzertchroniken der letzten 20 Jahre genommen.“ Insgesamt stelle der Kalender einen repräsentativen Querschnitt des Vereins dar. So ist auch jeweils ein Bild der „Singing Kids“ und der „Trällinger“ zu sehen. Der Kalender im quadratischen Format (20 mal 20 Zentimeter) wird vom Sängerkranz kostenlos verteilt.

Bereits die fünfte Ausgabe ihres „Benefiz-Kalenders“ gibt der CVJM Besigheim heraus. „In dem Kalender sind tolle, schöne und überraschende Ansichten von Besigheim zu sehen, die uns verschiedene Fotografen zur Verfügung gestellt haben“, weiß der Vorstand des Besigheimer CVJM, Axel Pfitzenmaier. Die Version in Din-A3-Größe kostet 14 Euro, die etwas kleinere Ausgabe in Din A4 neun Euro. „Der Erlös kommt der Finanzierung der 25-prozentigen Jugendsozialarbeiterstelle von der evangelischen Kirchengemeinde Besigheim und des CVJM Besigheim zugute“, betont Pfitzenmaier. Seit 2014 ist diese Stelle durch Florian Binder besetzt. Er ist verantwortlich für Jugendarbeit, Mitarbeiterbegleitung und einzelne Aktionen wie das Open-Air-Kino oder den Gottesdienst im Grünen.

Fotos der besten Choreografien und Momente aus der Enztalkurve zieren den Kalender des Steelers-Fanclubs „United Colors of Bietigheim“. Für 8 Euro ist der Fan-Kalender in den Farben grün, blau und weiß vor den Heimspielen der Steelers am Stand des Fanclubs zu bekommen. Durch den Erlös soll der Fanclub unterstützt werden.

Rezepte und Ideen

Rezepte wie Topfbrot, Hähnchenbrust oder Orangendessert sowie „Ideen aller Art“ finden sich auf den zwölf Seiten der Bissinger Landfrauen wieder. In Zusammenarbeit mit anderen Landfrauen des Kreises wurde er erarbeitet. Ferien, Feiertagen und Mondphasen sind im Din-A5-Kalender für 6,80 Euro festgehalten, begleitet von Rezepten, Gedichten und Infos zu Festen.

In seiner elften Auflage erscheint der Gartenkalender des Blühenden Barocks Ludwigsburg für alle Gartenfreunde mit grünem Daumen und Blüba-Liebhaber. Für 9,95 Euro ist der Din-A3-Kalender im Souvenir-Kiosk „Libelle“ und an den Schlosskassen erhältlich.