Gemeinderat Regenbecken „Schreiberin“ wird saniert

Tamm / Michaela Glemser

Das Regenrückhaltebecken „Schreiberin“ ist inzwischen stark in die Jahre gekommen. Es wurde Anfang der 80er-Jahre gebaut. „Schreiberin“ befindet sich östlich der Kreisstraße 1671, wird vom Saubach durchflossen und soll vor allem die Bewohner Bissingens vor Hochwasser schützen. Die Verantwortlichen der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Ludwigsburg haben von der Gemeinde Tamm nun die Durchführung einer vertieften Sicherheitsprüfung gefordert.

Ergebnis dieses Checks war, dass mit dem Rückhaltebecken 50-jährige Ereignisse beherrscht werden können, aber bei größeren Ereignissen das Becken seine Schutzwirkung verliert. Mit einem Gesamtstauraum von 29 700 Kubikmetern und einer Höhe des Absperrbauwerks von 4,2 Metern ist das Becken eher als kleiner einzustufen. Zudem müsse das Becken saniert werden, um es an den aktuellen Stand der Technik anzupassen und seine Dauerhaftigkeit zu erhalten. Der geschätzte Kostenrahmen für diese Arbeiten, die schrittweise umgesetzt werden sollen, beträgt 350 000 Euro, wobei ein Antrag auf Fördermittel beim Land Baden-Württemberg gestellt werden soll. In ihrer jüngsten Sitzung haben die Tammer Gemeinderäte die Ingenieurleistungen für die detaillierte Planung für Kosten von rund 55 000 Euro vergeben. In den Etat 2019 des Eigenbetriebs Abwasser will Kämmerin Franziska Wunschik 150 000 Euro für einen ersten Sanierungsabschnitt am besagten Regenrückhaltebecken einstellen.

Schäden an den Kanälen

Weitere 100 000 Euro stehen im Haushalt des Eigenbetriebs 2019 für dringend nötige Erneuerungsmaßnahmen an den Kanälen bereit. Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurde das Ortsgebiet in fünf Befahrungszonen eingeteilt, um Schäden an den öffentlichen Kanälen feststellen zu können. Die Befahrung der Abwasseranlagen in der Zone 1 hat bereits stattgefunden, und an 25 von 266 Haltungen wurden Schäden aufgedeckt, die sofort oder kurzfristig behoben werden müssen. 61,7 Prozent der untersuchten Haltungen zeigten dagegen keine oder nur unbedeutende Mängel. Mit der Befahrung der Kanäle in der Zone 2 wird 2019 begonnen. Den erforderlichen Auftrag haben die Gemeinderäte für rund 62 485 Euro vergeben. Die Kostenschätzung der zuständigen Planer lag bei 97 957 Euro.

Zudem soll in den kommenden Jahren das Regenüberlaufbecken am Bauhofring optimiert werden, da die Faserstoffansammlungen im Abwasser die Pumpen regelmäßig erheblich beeinträchtigen. Die Kostenschätzung für dieses Vorhaben beträgt rund 886 000 Euro.