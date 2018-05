Kreis Ludwigsburg Rechenspiele in der Kita

BZ

Alle zwei Jahre Jahr das gleiche Ritual: In den Kommunen werden die Kindergartengebühren erhöht. Gemeindetag, Städtetag und andere Träger von Kindergärten, vor allem die Kirchen, geben dazu eine gemeinsame Empfehlung heraus, den Landesrichtsatz. Daran halten sich viele Kommunen, die Gebühren ähneln sich. Bietigheim-Bissingen allerdings rückt ein Stück davon ab, für die Eltern wird es billiger, wie ein Vergleich zeigt.

Zu den Kommunen, die nach dem Landesrichtsatz erhöhen, gehören beispielsweise Bönnigheim und Besigheim. Zuletzt im Jahr 2016 waren die Gebühren in Besigheim sogar um acht Prozent gestiegen, damals als Folge der tariflichen Gehaltserhöhungen für die Erzieherinnen. Zum neuen Kindergartenjahr kommen in Besigheim jetzt noch einmal drei Prozent oben drauf.

Während in anderen Bundesländern der Besuch des Kindergartens längst kostenlos ist, müssen Eltern in Baden-Württemberg damit zum September 2018 mit weiteren Steigerungen rechnen. Laut Landesrichtsatz kostet der Besuch im normalen Kindergarten künftig damit in Besigheim 124 Euro monatlich, und das für elf Monate. Der Ferienmonat August ist gebührenfrei. Je nach dem, wie viele Kinder es in einer Familie gibt, reduzieren sich die Gebühren auf bis zu 21 Euro monatlich. Parallel wird beim Besuch der Krippen verfahren. Für 30 Stunden Betreuung der Kinder unter drei Jahren werden laut Landesrichtsatz 365 Euro verlangt bei einem Kind in der Familie. Hat eine Familie vier oder mehr Kinder, kostet der Krippenbesuch 73 Euro.

Gestaffelt nach Kinderzahl

Die Anzahl der Kinder ist das Kriterium für die Staffelung der Gebühren. Sowohl Bönnigheim wie Besigheim vermeiden es, die Gebühren nach dem Einkommen der Eltern festzulegen. Es sei sehr aufwendig, die Nachweise für die Einkommen zu verlangen und zu bekommen, lieferte der Bönnigheimer Bürgermeister Kornelius Bamberger gegenüber der BZ eine Erklärung dafür.

Im Besigheimer Gemeinderat sorgt dies regelmäßig für strittige Diskussionen. Es sei angesichts der vielen Alleinerziehenden „nicht mehr vertretbar“ alleine die Anzahl der Kinder als Kriterium heranzuziehen, sagte Helmut Fischer vom Bündnis Mensch und Umwelt im Gemeinderat. „Die kommunalen Spitzenverbände machen es sich mit dem Landesrichtsatz zu einfach“, argumentierte er.

Die Stadt Sachsenheim hatte im vergangenen Jahr die Wut der Eltern abbekommen, als sie die Gebühren erhöhte. Im kreisweiten Vergleich nimmt die Stadt eine Spitzenposition ein. So werden für die Ganztagsbetreuung eines U3-Kinds 621 Euro fällig. In Besigheim sind es maximal 464 Euro bei 50 Stunden die Woche.

In der Ü3-Betreuung hatte sich Sachsenheim bereits 1999 dazu verpflichtet, den Landesrichtsatz zu übernehmen. So werden in der Regelgruppe aktuell 121 Euro fällig, drei Euro weniger als in Besigheim nach der Erhöhung. Die 30-Stunden-Woche in der Krippe kostet 355 Euro, zehn Euro weniger als die erhöhten Gebühren in Besigheim. Doch nicht mehr lange. Zum nächsten Kindergartenjahr sei auch in Sachsenheim mit einer „entsprechenden Gebührenanpassung“ zu rechnen, so ein Sprecher der Stadt.

Bei allem verständlichem Ärger verweist die Stadt aber auch auf die anfallenden Kosten: Der jährliche Zuschussbedarf der Stadt hat sich von 2006 bis 2016 von 1,45 Mio. Euro auf 4,77 Mio. Euro erhöht. Weitere Kostensteigerungen beim Personal sind durch die von Verdi erreichten Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst abzusehen.

Eine Staffelung nach Gehaltsklassen wurde in Sachsenheim im vergangenen Jahr diskutiert und soll vor der Sommerpause noch einmal Thema im Gemeinderat werden. Für Familien unter bestimmten Einkommensgrenzen besteht die Möglichkeit, den Sachsenheimer Familienpass zu beantragen, durch den die Kindergartengebühr um 50 Prozent gemindert wird.

Die Stadt Bietigheim-Bissingen legt Wert darauf, vergleichsweise günstige Elternbeiträge zu bieten, die hinter der Empfehlung der Landesverbände zurückbleiben. So werden nach der jüngsten Erhöhung (um drei Prozent) für ein Kind in einer Regelgruppe für über Dreijährige in Bietigheim-Bissingen ab dem 1. September 107 Euro pro Monat fällig, wobei die Gebühren für zwölf Monate erhoben werden. Der Landesrichtsatz für zwölf Monate liegt demgegenüber bei 114 Euro.

Doppelter Platzbedarf

Bei unter Dreijährigen, die doppelten Platzbedarf haben, wurden die Gebühren um durchschnittlich sechs Prozent erhöht. Die Betreuung für ein Kind (sechs Stunden täglich) kostet ab September 172 Euro. Die Landesverbände empfehlen 285. Eine Ganztagsbetreuung mit zehn Stunden täglich kostet hingegen 355 Euro. Die Verbände haben dazu keine Empfehlung abgegeben.