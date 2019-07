Mit einem einstimmigen Baubeschluss hat der Gemeinderat am Montag grünes Licht für den Neubau des Spiel- und Rastplatzes Flößerstraße gegeben.

Die Stadt beteiligt sich damit im Rahmen der Maßnahme „Qualifizierung Enztalradweg“ am „Wettbewerb zur Kofinanzierung 2020 – Landschaftspark Region Stuttgart“. Damit werden die Gesamtkosten in Höhe von rund 370 000 Euro – darin enthalten sind die Honorarkosten – bis zu 50 Prozent förderfähig. Somit würden sich die Kosten für die Stadt unter dem Strich auf rund 185 000 Euro belaufen. Oberbürgermeister Jürgen Kessing machte vor der Abstimmung allerdings deutlich, dass man nochmals neu diskutieren müsse, wenn die Förderung seitens des Verbandes Region Stuttgart nicht erfolge.

Der bestehende Spielplatz in der Flößerstraße soll geringfügig umgebaut werden, der neue Spiel- und Rastplatz schließt unmittelbar daran an und zieht sich bis zur Enz hin.

Aussichtssteg an der Enz

Am Ufer soll es einen Aussichtssteg mit einer Sitzmöglichkeit geben, Spielelemente für den neuen Platz sind Wasser und Sand, Kletter- und Rutschmöglichkeiten gibt es für kleinere Kinder, als Sitzmöglichkeiten sind Sitz- und Liegeflöße vorgesehen. Dazu Floßbänke, drehbare Sonnenliegen und Sitzgarnituren. Die Planer wollen mit dem Platz die Geschichte der Flößerei auf spielerische Art darstellen. Dazu sollen in den Boden eingelassene „schwimmende Hölzer“, als auch ein Floß aus vier Stämmen dienen. Durch diese Elemente will man eine Verzahnung der ganzen Fläche herstellen, so dass der Spielplatz als eine große Einheit wahrgenommen wird.

Vorgesehen sind, so zeigt es der Entwurfsplan, auch Fahrradständer plus zwei Ladestation für E-Bikes. Ergänzt durch abschließbare Fächer, um bei Bedarf während einer Radler-Rast die Akkus zu laden.

In der Sitzung wies Werner Kiemle (SPD) darauf hin, dass für Kinder die Spielelemente Wasser und Sand wichtig seien. Bislang habe eine große Sandfläche, eine Wasserstelle aber auch ein Brunnen, wo Kinder selbst Wasser pumpen können, gefehlt. Mit dem neuen Platz sei es auch Radlern und Kanufahrern möglich, eine Rast einzulegen, das Angebot an Geräten ermögliche Kindern unterschiedlichen Alters Spielmöglichkeiten.

Eva Jahnke von der CDU hatte auch die Wassersportler im Blick. So müsse an der Anlegestelle eine Fläche für Fahrzeuge zum Be- und Entladen freigehalten werden. Außerdem solle man den Spiel- und Rastplatz als eine Gesamtmaßnahme umsetzen und nicht, wie einmal angedacht, in einzelnen Schritten.

Eine Aufwertung der Fläche sei dringend notwendig gewesen, befand Albrecht Kurz von der GAL, schließlich liege der Platz am Enztalradweg. Die Pläne seien in jedem Fall ansprechend.

Die weitere Zeitplanung: Nach einem positiven Förderbescheid sollen die Arbeiten für den neuen Platz im Sommer 2020 ausgeschrieben werden. Der Baubeginn ist für den Herbst 2020 vorgesehen, die Fertigstellung im Sommer 2021.