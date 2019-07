Das große Festwochenende des Kanu-Clubs Bietigheim ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien, für Nachtschwärmer und Tagträumer, für Sportler, Freizeitindianer und Wasserratten mit Kind und Kegel. Am Sonntag, beim klassischen Canadierrennen, einem Höhepunkt des Festes, gehen rund 60 Boote mit je sechs Personen an den Start.

Seit Jahrzehnten lädt der Kanu-Club Bietigheim einmal im Jahr jeden zum Canadierrennen ein, der ein Paddel halten kann. „Es ist ein Jedermannrennen, wo sich Teams zusammenfinden und als Einheit bei uns anmelden. Manche rekrutieren sich aus dem Freundeskreis. Andere sind Vereinskameraden. Wir haben von verschiedenen Firmen gleich mehrere Abteilungen, die sich bei uns anmelden“, erzählt Bastian Pöschl, der die sportliche Leitung des Canadierrennens hat.

Die Steelers waren wohl schon als Mannschaft dabei, ebenso die Bietigheimer Handballer und die Politprominenz schlägt auch keinen Haken, wenn es um eine Teilnahme geht. „Diesmal sind Fabian Gramling und seine Junge Union dabei“, erzählt Bastian Pöschl.

Noch am Morgen vor dem Rennen wird nachgemeldet, was das Zeug hält. Die Teilnehmer fahren einmal bis zum Wobachsteg und mit einer Wende wieder zurück bis zur Höhe des Freibades und von dort aus gehts zum Zielpunkt. Der Verein schultert nicht nur die Bewirtung der vielen Gäste vier Tage lang in Eigenregie. 50 Helfer pro Tag sorgen auch dafür, dass kompetente Partner für Anfänger zur Stelle sind.

Von Freitag bis Montag hält der Verein sein Bootshausfest ab und schon am Freitagabend beginnt es mit einem feucht-fröhlichen Abend in der Paddlerbar, dem Holzhaus auf dem Gelände der Kanufahrer. „Der Samstag ist bei uns der Familientag. Da können Kinder mal mit Schwimmweste in den großen Canadier sitzen und eine Runde drehen, oder mal ins Kajak steigen oder sich im Standup-Paddeln versuchen.

Am Sonntagmorgen geht um 10 Uhr schon das erste Boot ins Wasser. „Neben den Firmen-, Vereins- und Freundeskreisteams haben wir auch Kinderteams und Seniorenteams. Deshalb haben wir auch verschiedene Wertungsklassen“, erklärt Pöschl das Prinzip. Damenteams werden untereinander gewertet, Herrenteams und gemischte Teams. Das Alter der Teammitglieder wird hochaddiert. So kann man sicherstellen, dass die jüngeren nicht gegen die älteren kämpfen. Es gibt verschiedene Klassen“, sagt Pöschl.

In Habachtstellung

Gegen 16 Uhr tritt das letzte Boot seine Tour durch die Enz an und braucht dafür rund zehn Minuten. Gespannt bleiben die Ehrgeizigen am Ufer in Habachtstellung und starren wie gebannt auf das Geschehen. Jeder neu auftauchende Kandidat ist ein potentieller Gegner. Natürlich gibt es auch Titelverteidiger zum beispiel das Team Fesslermühle aus Sersheim oder bei dem gemischten das Team „Hirbelpower“.

Am heutigen Montag setzt der Kanu-Club sein langes Festwochenende fort. „Am Montag kommt die komplette Aurain-Realschule zu uns. Das sind dann nochmal 125 Boote, die ins Wasser gehen. Sie fahren allerdings nur die halbe Strecke. Die ganze beträgt 1,2 Kilometer“, so Bastian Pöschl. In jedem Jahr lädt der Kanu-Club eine andere Bietigheimer Schulen zu dieser Veranstaltung ein, die bei den Schülern hoch im Kurs steht. „Die Steuermänner kommen aus unseren Reihen. Betreuungsteams stehen am Steg bereit und helfen beim Ein- und Aussteigen, damit die Teams hier nicht so viel Zeit verlieren“, erklärt Pöschl den Ablauf und ergänzt: „Manchen zeigen wir auch, wie man das Paddel richtig hält, damit Anfänger auch voran kommen.“