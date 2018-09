Polizeieinsatz Polizeihund bringt Mann zu Fall

Vaihingen / bz

Wegen Ruhestörung nach der Sperrzeit am Sonntag um 2.30 Uhr auf dem Stadtfest in Vaihingen musste die Polizei anrücken und etwa 60 Personen zum Gehen auffordern. Da sich einige Gäste weigerten und aggressiv reagierten, kam es zu Zwischenfällen mit Polizeihunden.

Wie die Polizei mitteilt, unterstützten mehrere Streifenwagenbesatzungen verschiedener Reviere, darunter auch Polizeihundeführer des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, am vergangenen Sonntag das Polizeirevier Vaihingen bei einem Vorfall auf dem Stadtfest. Eine Anwohnerin hatte die Polizei alarmiert, da sich einige Festbesucher, trotz Sperrzeit, noch vor einem Vereinsstand aufhielten und feierten. Die zuerst eingetroffenen zwei Polizisten versuchten zunächst mit den gut 60 Personen im Gespräch die Ruhestörung zu beseitigen. Ihnen schlug jedoch direkt verbaler Widerstand entgegen. Nachdem die Verstärkung eingetroffen war, erteilten die Beamten den Besuchern einen Platzverweis, dem nur wenige nachkamen. Einzelne Besucher wurden aggressiv gegenüber den Beamten.

Ein 38-Jähriger stellte sich zunächst in den Weg eines Polizeihundeführers und ging dann weiter auf diesen zu, bis der Polizeihund schließlich zubiss. Ein 25-jähriger Mann versuchte den zweiten Hundeführer zu treten. Er traf hierbei den Polizeihund und flüchtete anschließend. Gemeinsam mit seinem Hund nahm der Polizist die Verfolgung auf. Der Hund holte den Mann jedoch ein und brachte ihn zu Fall. Hierbei wurde er ebenfalls gebissen und in Gewahrsam genommen. Nahezu zeitgleich erfolgte die Ingewahrsamnahme des 38-Jährigen und eines weiteren 37 Jahre alten Mannes. Im Zuge dessen erlitten zwei Beamte Verletzungen.

Einer der Polizisten musste in ein Krankenhaus gebracht werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Mehrere Festbesucher beleidigten darüber hinaus zwei weitere Polizisten. Die drei 25-, 37- und 38-jährigen Männer wurden in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen gebracht. Nach ärztlicher Untersuchung mussten sie bis Sonntagvormittag dort bleiben. Die Ermittlungen dauern an.

Über diesen Vorfall hinaus, kam es zu keinem weiteren Einsatz der Polizei während des Vaihinger Stadtfestes.