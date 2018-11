Stau Polizei zeigt Verständnis

Kreis Ludwigsburg / bz

Die Autobahnabschnitte der A.8 und der A 81 im Großraum Stuttgart zählen zu den am stärksten frequentierten Strecken Deutschlands. Die Geduld der Verkehrsteilnehmer werde vor allem nach Unfällen auf eine harte Probe gestellt, so die Polizei.

Ein Unfall eines Sattelzugs am frühen Montagmorgen auf der A 81 bei Ludwigsburg-Süd sorgte den ganzen Tag über für Behinderungen im ganzen Kreis (die BZ berichtete). „Die Bewältigung einer derartigen Unfallsituation erfordert den Einsatz von schwerem Räumgerät und damit Platz und Zeit“, so Polizeipräsident Frank Rebholz, der mit genervten Autofahrern durchaus Verständnis zeigte. Die Bergung und die Aufräumarbeiten dauerten bis 19.45 Uhr an und legte den Verkehr lahm.

Und am Mittwoch gleich wieder: Auf zehn Kilometern staute sich der Verkehr ab 13.15 Uhr auf der A 81 Heilbronn-Stuttgart vor der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach. Nachdem ein Lkw-Fahrer stark abbremsen musste, schwappte eine größere Menge Kaffeesatz auf die Fahrbahn und ergoss sich über die Fahrstreifen. Die Reinigung der Fahrbahn von der klebrigen Masse dauerte mehrere Stunden.