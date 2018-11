Frauenmord Polizei entlastet den Angeklagten

Asperg / Bernd Winckler

Fast genau vor einem Jahr – nämlich dem 15. November 2017 – schaufelte ein Asperger Kleingartenbesitzer seinen Komposthaufen um – und machte die grausame Entdeckung: Eine fast ganz verkohlte Frauenleiche. Wie genau kam sie dahin, unter welchen Umständen ist sie verstorben, welche Verletzungen lagen vor. Dazu sagte am Donnerstag, dem vierten Tag im Mordprozess vor dem Stuttgarter Landgericht gegen einen 25-jährigen Kurierfahrer aus Großbottwar, eine Gerichtsmedizinerin aus.

Der Kurierfahrer soll die 22-Jährige zuerst in der früheren gemeinsamen Backnanger Wohnung getötet, dann die Leiche in Eglosheim verbrannt und in dem Asperger Kompost eingelagert haben (die BZ berichtete). Kriminaltechniker hatten sich am Verhandlungstag als Zeugen die Türklinke des Stuttgarter Gerichtssaales in die Hand gegeben. Untersucht wurden die mutmaßliche Backnanger Tatwohnung – ohne Ergebnis und das Gartengrundstück in Ludwigsburg-Eglosheim, an dem das Opfer verbrannt worden sei. Ebenfalls ohne Ergebnis einer möglichen Tatbeteiligung des Angeklagten.

Nur negative Ergebnisse

Auch seine beiden Fahrzeuge – ein Transporter und ein Geländewagen – haben die Kriminaltechniker peinlich genau unter die Lupe genommen und labortechnisch untersuchen lassen. Auch hier gab es nur negative Ergebnisse. Ebenso bei der Dachbox, mit der der Angeklagte nach Meinung der Anklage die getötete 22-Jährige zur Eglosheimer Brandstelle transportiert und später nach Asperg gebracht haben soll. Es sei ausgeschlossen, dass in der Dachbox eine Leiche transportiert wurde, sagte der Kriminaltechniker.

Ebenfalls genau untersucht wurden auch die stark verdreckten Reifen des Geländewagens des Angeklagten, an denen teilweise sogar Baumblätter anhafteten. Auch hier keine Hinweise, dass das Fahrzeug in Asperg oder Eglosheim eingesetzt war. Bleibt als Indiz gegen den 25-Jährigen noch die Tatsache, dass in der vermuteten Tatwohnung plötzlich ein Bodenteppich ausgetauscht wurde. Der Ursprungsteppich ist verschwunden.

Beim Vortrag der Gerichtsmedizinerin hielt es der Bruder des Opfers auf der Nebenklägerbank nicht mehr aus. Entrüstet beschimpfte er den Angeklagten, der ungerührt den Ausführungen der Gerichtsmedizinerin folgte, und verließ den Saal.