Themen in diesem Artikel Sportverein

Mikroplastik wird vom Regen aus dem Kunstrasen ausgeschwemmt, die Sportler tragen es an ihren Schuhen und auf ihren Trikots nach Hause und es gelangt ins Grundwasser und damit später in die Nahrungskette: Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen hat festgestellt, dass durch Sportplätze in Deutschland jährlich rund 11 000 Tonnen Mikroplastik in die Umwelt gelangen. Kunstrasenplätze, die von vielen Vereinen bevorzugt werden, ermöglichen im Gegensatz zu Naturrasen einen ganzjährigen Spielbetrieb.

Mikroplastik dämpft

Problematisch bei den Kunstrasenplätzen sind weniger die Grashalme aus Kunststoff, sondern das Granulat, mit welchem der Kunstrasen aufgefüllt wird. Die kleinen Mikroteilchen, die teilweise auf Altreifenbasis hergestellt werden, enthalten Umweltgifte. Ihre Funktion ist ähnlich der von Erde bei einem Naturrasen: Sie dämpfen und schützen vor Verletzungen. Doch das Mikroplastik gelangt auch in die Umwelt sowie ins Grundwasser und nach den Berechnungen des Fraunhofer-Instituts sind Sportplätze die drittgrößte Quelle für Mikroplastik in Deutschland.

Die Verantwortlichen der Europäischen Union wollen daher ab 2022 das Gummi-Granulat auf Kunstrasenplätzen verbieten. Auch die baden-württembergischen Landesregierung wird keine Zuschüsse für den Bau von Kunstrasenplätzen mit diesem Granulat mehr geben. Eine Alternative ist, Kunstrasenplätze mit Sand statt Granulat zu versetzen. Laut des Grünen-Landtagsabgeordneten Jürgen Walter sollen vorerst nur die Kunstrasenplätze umgerüstet werden, die sowieso saniert werden müssten, bestehende Sportanlagen seien nicht betroffen.

Kommunen im Landkreis wie Möglingen und Erdmannhausen haben schon reagiert und planen mit Quarzsand oder ganz ohne Granulat und Sand wie Benningen oder mit Naturkork wie Ludwigsburg.

„Wir müssen bei unserem 7200 Quadratmetern Kunstrasen ein paar wenige Zentner pro Jahr an Granulat nachfüllen. Diese Menge ist sehr gering und ich kann mir nicht vorstellen, dass davon etwas ins Grundwasser gelangt. Auch ein Naturrasenplatz muss gedüngt und Moos mit bekämpft werden. Dies schadet auch der Umwelt“, sagt Manfred Wirth, Vorsitzender des SC Hohenhaslach. „Bei uns ist in den vergangenen Jahren so gut wie kein Fußballspiel ausgefallen. Das ist bei einem Naturrasenspielfeld nicht möglich. Dennoch ist er inzwischen in die Jahre gekommen und muss teilweise erneuert werden“, so Wirth. In diesem Zusammenhang will er mit der Stadt Sachsenheim über Alternativen sprechen.

Von Quarzsand nicht überzeugt

Von Quarzsand zum Verfüllen hält der Hohenhaslacher Vereinsvorsitzende wenig, da dieser bei den Sportlern zu großen Schürfwunden führen kann. Auch von Kork als ökologische Alternative ist Wirth wegen mangelnder Witterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit noch nicht überzeugt. „Ich setze einfach darauf, dass die Hersteller noch bessere Alternativen finden. Dass der Kunstrasen bleiben muss, steht für mich fest, denn ein Naturrasen ermöglicht uns nicht die hohe Frequentierung“, erklärt Wirth.

Ähnlich sieht es auch Werner Schlenker vom FV Löchgau. „Wir haben einen erst zwei Jahre alten Kunstrasenplatz sowie einen 19 Jahre alten Platz und ein Kleinspielfeld, die demnächst zur Sanierung anstehen. Noch haben wir nicht über Alternativen zum Granulat gesprochen“, sagt Schlenker. Von Quarzsand, mit dem von 1987 bis 1999 bereits ein Löchgauer Kunstrasen-Spielfeld verfüllt war, ist er nicht überzeugt. „Die Schürfwunden, die entstehen können, sind ein zu großes Risiko“, so Schlenker. Er verweist darauf, dass es jetzt schon Kunstrasenplätze in Wasserschutzgebieten gebe, die nicht mit Granulat aufgefüllt werden müssten. „Der Weg zurück zum Naturrasen ist bei einer Nutzung von 23 Mannschaften von Montag bis Freitag nicht mehr möglich“, so Schlenker.

Günter Krähling, Vorsitzender des Stadtverbands für Sport Bietigheim-Bissingen, hat sich bisher noch nicht mit der Problematik auseinandergesetzt. „Wir als Sportler sind uns unserer Verantwortung für die Umwelt bewusst und wir wissen, wie sensibel das Thema Mikroplastik in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Die Kunstrasenplätze sind Eigentum der Stadt und im Sportstätten-Entwicklungsplan wird ihre Sanierung erläutert. Ich hoffe, dass bis dahin geeignete ökologische Verfüllungsmaterialien entwickelt wurden“, sagt Krähling.