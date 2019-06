Im Landkreis Ludwigsburg sollen Getränkehersteller und Supermärkte stärker auf wiederverwendbare Flaschen setzen. Dies fordert die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Region Stuttgart und liegt damit voll im Trend: Die Glasflasche erlebt derzeit eine regelrechte Renaissance. Bei Bier hat es eine Abkehr vom Glas nie gegeben. Dort liege der Glas-Mehrweg-Anteil bei 82 Prozent. Anders sieht das bei alkoholfreien Getränken aus. In den vergangenen 20 Jahren ist laut Angaben der Verbraucherzentrale Hamburg der Anteil an Mehrwegflaschen bei Mineralwasser dem Wegwerftrend entsprechend von ehemals 93 Prozent (1991) auf knapp 39 Prozent (2015) geschrumpft.

Im Landkreis gibt es mehrere Getränkehersteller, die BZ hat nachgefragt, ob der Trend zum Glas auch lokal zu spüren ist. Außerdem gilt seit Anfang des Jahres ein neues Verpackungsgesetz (siehe Infobox), das unter anderem einen Mehrweganteil von 70 Prozent bei Getränken vorschreibt.

Das Mineralwasser Alwa aus Sersheim, das zur Winkels-Unternehmensgruppe gehört, wird zu knapp 90 Prozent in Mehrwegflaschen abgefüllt, teilt Denise Kaufmann, Geschäftsführerin Marketing und Vertrieb, auf Anfrage der BZ mit. Auch setze das Unternehmen auf sogenannte Poolgebinde der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB). „Dies sind Flaschen und Kästen, die von mehreren Brunnen verwendet werden. Dies spart Wege beim Rücktransport des Leerguts, vermeidet zusätzlichen Sortieraufwand und ist dadurch besonders umweltschonend“, sagt Kaufmann. 29,5 Prozent des deutschen Mineralwassers werden in Mehrwegflaschen der GDB abgefüllt, insgesamt sind rund 1,2 Millionen GDB-Flaschen im Umlauf. Im Kreis beziehen neben Alwa auch Ensinger aus Vaihingen sowie Wörsinger aus Bietigheim-Bissingen GDB-Flaschen.

Den Trend hin zu Glasflaschen kann Kaufmann für Alwa bestätigen. „Es wechseln viele Verbraucher von PET-Mehrweg auf Glas. Angesichts der aktuell emotional geführten Diskussion zur Vermüllung der Meere mit Plastikabfällen gewinnt Glas Verbraucher von allen Verpackungsvarianten, auch aus dem Einwegbereich“, sagt die Marketingchefin. Kaufmann erwartet einen weiteren Anstieg der Glas-Käufe, gibt jedoch zu bedenken, dass „die PET-Mehrwegflasche Gesamtsieger in der Ökobilanz ist, da sie weniger wiegt als Glas und somit effizienter transportiert werden kann.“ PET-Mehrwegflaschen können bis zu 25 Mal wieder befüllt werden, Glas-Mehrwegflaschen bis zu 50 Mal. Die Ökobilanz hänge auch von der Entfernung des Mineralbrunnens ab, sagt Stefan Schurr, Marketingleiter bei Ensinger. „Wenn der Brunnen in 30 bis 50 Kilometer Entfernung ist, ist Mehrweg-Glas besser.“

Glasflaschen hätten den Vorteil, dass sie optimal gereinigt und ebenso oft wieder befüllt werden können. Beim Transport voller Flaschen sei die Anzahl der Flaschen beziehungsweise Kästen, die auf den Lkw passt, bei PET und Glas gleich. Beim Leer-Transport seien die PET-Einwegflaschen für Ensinger geschickter, da sie vom beauftragten Entsorgungsunternehmen als platzsparende Vorform, die später aufgeblasen wird, angeliefert werden, so Schurr und ergänzt: „Keine dieser Flaschen landet in den Weltmeeren. Die PET-Einwegflaschen werden zwar nur ein Mal befüllt, es ist aber ein Kreislaufsystem.“ Er lobt, dass Deutschland das einzige Land mit einem funktionierenden PET-System sei. „Die PET-Flaschen werden zerquetscht und zerkleinert. Aus dem Rezyklat wird wieder eine Flasche“, so Schurr. Es sei funktionierendes Recycling und kein Downcycling, bei dem ein Material von geringerer Qualität und Funktionalität entstünde.

Nach Schätzungen der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung beträgt die Rücklaufquote bei Einweg-Kunststoffflaschen in Deutschland mehr als 96 Prozent, wovon nahezu 100 Prozent werkstofflich verwertet werden, sagt Alwa-Marketingchefin Kaufmann und sagt, dass Alwa-Kunden am häufigsten bei den 1,5- und 0,5-Liter-Mineralwasserflaschen zur Einweg-Variante greifen.

40 Prozent der Mehrweg-Flaschen seien bei Ensinger aus Glas. Aktuell investiere das Unternehmen in ein neues Poolgebinde der GSB aus Glas, noch liege die PET-Flasche aber deutlich vorne. Anzubieten habe das Unternehmen beides, „der Verbraucher muss entscheiden ob Glas oder PET“, sagt Schurr. Beim Bietigheimer Getränkehersteller Wörsinger wurde dem Käufer die Wahl abgenommen: Das Unternehmen setzt ausschließlich auf Glas-Mehrweg. Glas sei geschmacksneutral und lasse sich bei hohen Temperaturen reinigen, ohne Einsatz von Chemikalien. „Im Gegensatz zu anderen Pfandsystemen werden unsere Flaschen tatsächlich wiederverwendet und nicht bloß eingesammelt“, steht auf der Homepage. Das sieht auch Hartmut Zacher von der NGG Stuttgart so: „Einwegflaschen und Dosen, auf die es 25 Cent Pfand gibt, sind nach der ersten Benutzung dahin und gehen ins energiefressende Recycling. Anders Mehrwegflaschen aus Glas oder robustem Plastik: Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz vor Ort.“