Seit diesem Jahr schult die IHK in Ludwigsburg Auszubildende mit Fluchthintergrund zu Botschaftern für die duale Ausbildung. Mit diesem Schritt will die IHK gezielter auf die Bedürfnisse junger Flüchtlinge – durch Ansprechpartner auf Augenhöhe – eingehen und damit deren Integration in den Ausbildungsmarkt verbessern, heißt es in einer Mitteilung der Kammer.

Erster Schritt in den Beruf

„Ausbildungsbotschafter vermitteln auf authentische Weise, dass die duale Ausbildung eine hohe Anerkennung genießt und ein erster Schritt in den Beruf sein kann. Umso mehr freut es mich, dass wir unser Vorhaben dieses Jahr in die Tat umgesetzt haben, denn Ausbildungsbotschafter mit Fluchthintergrund haben eine ganz besondere Vorbildfunktion“, erklärt Sigrid Zimmerling, Geschäftsführerin der IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg.

„Sie erreichen andere junge Geflüchtete am besten, da sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, gleiche Ängste und Sorgen teilen und auch gleiche Hürden meistern mussten, wie Deutsch zu lernen.“

Alisar Alshoufy ist eine dieser ersten Ausbildungsbotschafter mit Vorbildfunktion. Sie ist vor etwa vier Jahren aus Syrien geflüchtet und macht seit September 2018 eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten bei der AOK in Ludwigsburg. Die vergangenen Jahre erhielt Alshoufy Unterstützung durch das „Kümmerer-Programm“.

In der Bezirkskammer Ludwigsburg wurde sie zur dualen Ausbildung beraten und erhielt Hilfe bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. So erfuhr sie auch von der Initiative „Ausbildungsbotschafter“ und war sofort davon begeistert. „Das ist ein großer Schritt für mich. Ich bin sehr stolz, dass ich es so weit gebracht habe und möchte anderen Mut machen, nicht aufzugeben.“

Die duale Ausbildung ist für Flüchtlinge oftmals unbekannt. Sie haben kaum Informationen über die Chancen und Perspektiven einer Ausbildung und sind dadurch verunsichert. Deshalb sind die Initiative „Ausbildungsbotschafter“ und das „Kümmerer-Programm“ bei der Bezirkskammer Ludwigsburg eng verzahnt. So besuchen Ausbildungsbotschafter seit September 2018 auch verstärkt Berufsschulklassen mit einem hohen Anteil an Neuzugewanderten.

Ergänzend berichtet die IHK Region Stuttgart vom Engagement vieler Betriebe für Flüchtlinge. Aktuell lernen nach Angaben der IHK fast 650 Flüchtlinge aus Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Somalia und Gambia einen Beruf in einem Unternehmen der Industrie, Handel und Dienstleistung im Ballungsraum Stuttgart. Damit habe sich die Zahl der Azubis mit Fluchterfahrung von Ende 2017 bis Ende 2018 fast verdoppelt.

Unterstützung, wo es geht

Die IHK Region Stuttgart unterstützt nach eigenen Angaben die Betriebe, wo sie kann. So fanden seit 2013 rund 1500 berufliche Beratungen von Flüchtlingen und rund 550 Migranten statt. Dazu kamen rund 400 Unternehmensberatungen.

Es gab überdies 210 Kompetenzfeststellungstests, in denen geprüft wird, welche beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten eine geflüchtete Person schon mitbringt, um die Einsatz- und Ausbildungsmöglichkeiten besser einschätzen zu können. Fast 100 Migranten und rund 230 Flüchtlinge wurden, so die IHK, in eine Ausbildung, Einstiegsqualifizierung (Betriebspraktikum, bei dem Teile einer Ausbildung absolviert werden) oder in ein Berufsorientierungspraktikum vermittelt. In über 200 IHK-Veranstaltungen wurden rund 2300 Flüchtlinge und Jugendliche mit Migrationshintergrund und 1150 Eltern erreicht. bz