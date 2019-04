Einsatz Ende – Einsatzstelle wurde übergeben – Rückfahrt Wache – Ende und Feierabend“, mit diesem Funkspruch sorgte Sachsenheims Feuerwehrkommandant Philipp Rousta am Samstagabend für einen der vielen Lacher in der Kirbachtalhalle. Bürgermeister Horst Fiedler hatte zu seiner Verabschiedung für geladene Gäste eingeladen. Rund 300 Wegbegleiter waren gekommen.

„Nun, da es Zeit ist, fällt es mir schwer, loszulassen“, gab Fiedler nach 16 Jahren als Stadtoberhaupt zu. Doch jetzt warten neue Aufgaben. Zum Beispiel seine Kinder Mark und Anna zu ihren Freizeitaktivitäten zu fahren. „Aus dem Mama-Taxi wird jetzt ein Papa-Taxi.“

Mit Frau Christine geht es unter anderem auf Rock-Konzerte. ZZ Top am 26. Juni in Bietgheim-Bissingen ist fest gebucht. „Es ist Eile angesagt. Meine früheren Rock-Idole melden sich so langsam ab. Noch acht Jahre würden sie wohl nicht auf mich warten.“

Groß zurückblicken auf sein Wirken wollte der 62-Jährige nicht mehr. Er dankte den Menschen „um mich herum“, allen voran seiner Frau, ebenso seinen Bürgermeisterkollegen der umliegenden Kommunen, die in einer „Gemeinschaft“ agierten.

Stellvertretend für Verwaltung und Gremien sprach Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister Burkhard Bayer. Er ging noch mal zurück, als Fiedler 2003 Sachsenheim „in einer misslichen Lage“ übernommen hatte. „In dieser Situation den Hut in den Ring zu werfen, zeugte schon von großem Selbstbewusstsein“, sagte Burkhardt und fügte an: „Und Sie haben gezeigt, dass Sie ihre Fähigkeiten nicht überschätzt haben.“ Er lobte mit Blick auf Kinderbetreuung, Bildung, Baugebiete und Gewerbe: „Sie haben vieles umgesetzt und auf den Weg gebracht.“

Auch Stadtjugendpfleger Nico Blum hatte noch ein Lob in Richtung Fiedler parat. „Als Bürgermeister kann man sich glücklich schätzen, wenn die Belegschaft zum Singen aufgelegt ist.“ Denn genau das tat er, gemeinsam mit Gerhard Neumann, dem Personalratsvorsitzenden. Die Kombo war bei der Weihnachtsfeier entstanden.

Der Erste Landesbeamte Jürgen Vogt, Stellvertreter für den Kreis, lobte die Entwicklung Sachsenheims unter Horst Fiedler. Vogt sieht Sachsenheim gar „auf dem Weg zur großen Kreisstadt“. Fiedler habe „keinen Wert auf Leuchtturmprojekte gelegt“, sondern darauf, die Stadt voranzubringen. Der Landesbeamte hob die „äußerst vertrauensvolle“ Zusammenarbeit, hervor, zum Beispiel bei der Flüchtlingsunterbringung. Für die wurde Fiedler von Teilen der Bürger oft hart angegangen. Vogt dagegen betonte, wie wichtig die Einrichtung der Unterkunft im Steigle in Hohenhaslach, einer der ersten Erstaufnahmestellen im Kreis 2015/2016, gewesen sei.

Sersheims Bürgermeister Jürgen Scholz sprach als Stellvertreter des Zweckverbands Eichwald, dessen Vorsitzender Fiedler ebenfalls war. Er zollte Fiedler Respekt. Schließlich wisse er: „Als Bürgermeister ist man ein Stück weit öffentliches Eigentum. Jeder kommentiert – egal ob positiv oder negativ.“ Die Schultes selbst hätten oft ein ausreichend dickes Fell. Aber: „Die Familien leiden oft unter dem Amt des Bürgermeisters“, sagte er.

Scholz gab deshalb Holger Albrich, ab Mai Fiedlers Nachfolger, mit: „Lassen Sie es nicht so arg an sich heran.“ Schmunzelnd fügte er an: „Die Sachsenheimer, vor allem die in den nach hinten liegenden Ortsteilen, sind sehr genau, sehr kritisch und sehr fordernd.“

Auch Vertreter aus den Partnerstädten hatten sich eingefunden. Aus Valreas in Frankreich sprach – in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Patrick Adrien – Marie-Dominique Mandier vom Partnerschaftkomitee: „Sie haben sehr viel in die dauerhafte und beständige Beziehung unserer Städte investiert“, lobte sie Fiedler.

Und Sebastian Hein, Bürgermeister der Sächsischen Stadt Burkau, verlieh Fiedler die Ehrenmedaille im Namen des Kreis-Feuerwehr-Verbands Bautzen. Denn Sachsenheim und Bautzen sind vor allem durch den Austausch innerhalb der Feuerwehr verbunden.

Als letzten öffentlichen Auftritt steht für Horst Fiedler am kommenden Wochenende die Einweihung des Weit-Blick-Wegs in Hohenhaslach an: „Treffender könnte man die Suche nach meinem zukünftigen Weg nicht bezeichnen“, meint er. „Ich stehe auf einem Berg und schaue, wo es für mich hingeht.“ Denn nach 16 Jahren unter Strom müsse er in sich gehen und sich selbst finden. „Vielleicht bin ich in Wirklichkeit ganz anders und kam nur nicht dazu.“