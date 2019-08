Es regnete zeitweise in Strömen beim 21. Lichterzauber am Samstag im Blühenden Barock. Doch nicht nur wenn es darum geht, Witterungsverhältnissen zu trotzen, macht das Organisationsteam der längst zu einer Art Happening avisierten Veranstaltung so schnell keiner nass. Die Truppe um den Blüba-Direktor Volker Kugel ist auch in Sachen Illumination und Pyrotechnik mit allen Wassern gewaschen, um das zu 80 Prozent aus dem Landkreis Ludwigsburg kommende Publikum im Alter von etwa 17 bis 70 Jahren bei Laune zu halten.

Samstagnachmittag in der Blüba-Verwaltung, Mömpelgardsdtraße 28: Ein Kontrolleur nach dem anderen läuft ein. Lagebesprechung, während draußen der Lichterzauber längst begonnen hat. Volker Kugel wirft am Computer einen kritischen Blick auf den Wetterbericht und überzeugt sich mit einem Kontrollblick vom Balkon davon, dass drüben am Schloss alles läuft. Der Direktor und Geschäftsführer des Blüba ist seit 21 Jahren die Schaltstelle des Lichterzaubers. Er versammelt die Polizei und die Feuerwehr zur Sicherheitsbesprechung und gibt über Funk um 21.30 Uhr das Feuerwerk frei,

„Die Emichsburg brennt.“ Dieses Motto zieht Jahr für Jahr Zehntausende Besucher an. Wo Kinder normalerweise „Rapunzel, lass dein Haar herunter“ rufen, sieht es beim Lichterzauber wirklich aus, als ob die Burg brennt, während zum pyrotechnischen Spektakel die Musik aus dem Film „Bohemian Rhapsody“ über Freddie Mercury und die Band „Queen“ aus einer riesigen Anlage abgespielt wird.

Das Feuerwerk ist der krönende Abschluss einer Halbtagesveranstaltung, bei der sich die Besucher im Blüba entspannt treiben lassen können. Bei denjenigen hinter den Kulissen läuft der Laden zwar auch relativ entspannt, aber eng getaktet. Rund um das Schloss basteln Kinder ihre Lampions für den Umzug, der sie zum Feuerwerk führt. Sieben Betreuerinnen helfen, während Clown Beppo im Aktionshaus seine Späßchen treibt. Jede Menge Technik ist auf zwei Bühnen beim „Best of Straßenmuskikfestival“ vonnöten, wo die sechs besten Bands der Veranstaltung an Pfingsten auftreten. Rund 50 Leute zünden bei Einbruch der Dunkelheit 25 000 Kerzen in Bechern an, die dem Schlossgarten etwas Zauberhaftes verleihen. Beim Beleuchten der Bäume und Pflanzen fällt den Mitarbeitern immer wieder etwas Neues ein.

12 000 Menschen darf die Blüba-Verwaltung beim Lichterzauber maximal durch die Eingangstore lassen. Beim letzten Mal musste sie ab 21 Uhr Besucher abweisen. Dieses Jahr bestand wetterbedingt eher die Gefahr, dass die Veranstalterin finanziell drauflegen muss.

Seit dem Selbstmordanschlag nach dem Konzert des US-Popstars Ariana Grande am 22. Mai 2017 in der Manchester Arena gibt es nach Informationen von Volker Kugel ein eigenes Sicherheitskonzept. Mit externen Securities, die Einlasskontrollen und Rundgänge machen, damit nichts aus dem Ruder läuft. Und mit Blick auf die Feinstaubbelastung eines Feuerwerks mein Kugel: „Wir kombinieren.“ 25 Prozent der Lichteffekte sind bereits elektronisch.