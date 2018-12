Osmanen Opfer will nicht aussagen

Kreis Ludwigsburg / Bernd Winckler

Im Kornwestheimer Rocker-Prozess gegen fünf Männer wegen versuchten Mordes hatten die Richter des Stuttgarter Landgericht ein Problem: Reihenweise machten Zeugen von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. So jetzt am Verhandlungstag am Mittwoch sogar auch das 26-jährige Opfer. Wann werden die Richter der 4. Großen Strafkammer in Stuttgart endlich verschiedene Greueltaten im Bereich der Osmanen-Rocker-Kriminalität aufklären und aburteilen? Es geht um einen Überfall zu später Stunde am 12. Februar in Kornwestheim. Maskierte und mit Baseballschläger sowie Machete bewaffnete Männer hatten dort einen 26-jährigen Kurden niedergeschlagen und schwer verletzt.

Das Opfer hatte bereits bei seiner ersten polizeilichen Vernehmung auf eine Anzeige verzichtet. Der 26-Jährige sollte am Mittwoch gegen die mutmaßlichen Peiniger, die einer Osmanen-Rockergang zugeordnet werden, aussagen, er schwieg aber. Die Hintergründe dieses Schweigens sollen in internen Vereinbarungen der verfeindeten Ludwigsburger Rockergruppen liegen: Man habe sich geschworen, grundsätzlich gegenüber den Behörden zu schweigen.