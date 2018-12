Kino Open-Air-Kino mit der Feuerzangenbowle

Kreis Ludwigsburg / Carolin Domke

Gemeinsam vor einer Leinwand stehen, ein warmes Getränk in der Hand, während man im Wintermantel eingepackt beim Kino-Open-Air den Filmsequenzen folgt. Moment. Ist ein solches Event nicht eher etwas für den Sommer? Ganz im Gegenteil, meint Michael Eisinger, der auch im Sommer die Kino-Events unter freiem Himmel im Landkreis organisiert.

Egal welches Wetter

„Die Idee hatte vor 19 Jahren der Kinobetreiber Günther Scheich mit der Feuerzangenbowle“, erklärt dessen Nachfolger. Damals wurde ein Kessel mit 300 Liter Feuerzangenbowle aufgestellt und verkauft. „Heute sind es 350 Liter“, die frisch mit 100 brennenden Zuckerwürfeln und 60 bis 70 Liter Flaschen Rum zubereitet werden, wie er verrät. „Wir haben auch schon einmal „Drei Haselnüsse für ein Aschenbrödel“ gezeigt, aber die „Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann läuft am besten“, weiß der Kinobetreiber. Die Open-Air-Kinos im Winter laufen oft nur nebenher, viele kommen aber auch wegen des Films, egal bei welchem Wetter.

Auch in Oberriexingen wird anlässlich des Jubiläums zum 1225. Bestehen des Ortes beim Advents-Hüttle am Freitag, 14. Dezember, ab 17 Uhr ein Kino-Open-Air angeboten. Das laufe allerdings nicht „im Rahmen eines Weihnachtsmarktes, sondern gemeinsam mit den Werbetreibenden.“ So kann bei freiem Eintritt das Filmvergnügen genossen werden. „Es ist wie eine große Couch für alle auf dem Marktplatz“, schwärmt Eisinger. Er organisiert in ganz Baden-Württemberg derartige Kino-Events. Sechs Mal im Sommer, zehn Mal im Winter. In der kalten Jahreszeit fehle jedoch die Sitzmöglichkeit. „Dafür ist es viel zu kalt“, ein paar Bänke und Stühle werden jedoch aufgestellt.

„Grundsätzlich zeigen wir jeden Film“, meint er, jedoch sei es auch immer eine Frage der Lizenzrechte. Und diese sollten nicht zu hoch sein, denn immerhin handle es sich meist um kostenlose Veranstaltungen, bei der die Gebühren nicht über den Eintritt abgedeckt werden können. Das Angebot richte sich zudem an Städte, „die nicht über alle Wochenenden eine solche Veranstaltung anbieten. So ist es kurz vor Weihnachten oder später in der Winterzeit etwas Besonderes“, sagt er. So zum Beispiel bei „Geccos WinterWeinNacht“ in der Felsengartenkellerei in Hessigheim am 12. Januar, bei dem es auch ein Kino-Open-Air geben wird.

Auch auf dem Sternlesmarkt in Bietigheim-Bissingen wird ein Kino-Open-Air angeboten. „Das war eine Idee der Aktiven Unternehmer, die mal etwas Besonders anbieten wollten“, sagt Anette Hochmuth, Leiterin des Presseamts von Bietigheim-Bissingen. Die meist weihnachtlichen Filme sind dann auf der Bühne zu sehen, vor der Klappstühle aufgestellt werden. „ Das Flair ergibt sich aus der Tatsache, dass man unverbindlich kommen, gehen, einen Glühwein trinken und sich mit Freunden treffen kann“, sagt Hochmuth. Die nächste Möglichkeit ist am Samstag, 15. Dezember, ab 17 Uhr. Und Ende der Veranstaltung ist erst, so Eisinger, „wenn der Topf leer ist.“

www.openairkino-bw.de