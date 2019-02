Freiberg Ohne Mostspende geht nichts

Freiberg / bz

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) und die Stadt Freiberg veranstalten auch in diesem Jahr das Freiberger Mostseminar in der Beihinger Schlosskelter. Das Seminar findet am Samstag, 2. März, um 19.30 Uhr statt.

Im Preis von 18 Euro sind ein stärkendes Vesper, ein Getränkegutschein, die Mostproben, Musik und gute Unterhaltung enthalten, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Karten sind an der Rathauspforte zu den üblichen Öffnungszeiten erhältlich.

Das beliebte Mostseminar lebt insbesondere von der Teilnahme derjenigen, die von ihrem eigenen Most rund 15 Liter zum Probieren bereitstellen. Ohne Most gibt es kein Mostseminar, so die Stadt Freiberg. Daher werden diejenigen, die Most herstellen, darum gebeten, vielleicht ein kleines Fass zu spendieren, damit das Mostseminar dann zum 27. Mal stattfinden kann.

Auch Neulinge, die ihren Most noch nie zur Verkostung angeboten haben, sind eingeladen mitzumachen. Immer wieder gelingt auch Neueinsteigern ein Überraschungssieg und wenn einem der eigene Most schmeckt, mundet er sicherlich auch dem Publikum.

Anmeldung des eigenen Mostes nimmt Birgit Haiart, Telefonnummer (07141) 27 81 87, Mail: b.haiart@freiberg-an.de entgegen oder auch der Vorsitzende des OGV, Albrecht Bleul, Telefonnummer (07141) 27 08 14.

Zur Most-Geschichte: Bekannt war der Most historischen Zeugnissen zufolge schon bei den Kelten, die den Obstwein jedoch vor allem zur Verdauungsförderung tranken. In späteren Jahrhunderten wurde der Most geschätzt, da ihn jedermann kostengünstig selbst herstellen konnte.

Aus einer Ortschronik vom Ende des 19. Jahrhunderts geht hervor, dass Most auf der Schwäbischen Alb in dieser Zeit zu einem der wichtigsten Getränke zählte. Dort heißt es: „Zweites Frühstück Most und Brot, Abendessen Brotsuppe, Kartoffeln und Milch; in dieser Weise nähren sich alle Kategorien der hiesigen Bevölkerung, bloß haben die Reichen mehr Fleisch. In manchen Häusern wird neben Most auch ein wenig Branntwein verabreicht. Bier wird bloß sonntags im Wirtshaus auf eigene Kosten getrunken. Getränke: täglich 2 Liter Most, in der Ernte 4 Liter für männliche Arbeiter, weibliche die Hälfte. Frauen und Kinder trinken nur wenig Most, Branntwein gar nicht.“