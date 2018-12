Ohne Glühwein geht’s auch

fr

Weihnachtsmärkte waren für mich bisher immer eine ambivalente Angelegenheit: Grundsätzlich finde ich diese Tradition schön und schützenswert und von der Ferne genieße ich auch immer die geschmückten Innenstädte. Der Rolle des Besuchers habe ich bis vor Kurzem allerdings nur wenig abgewinnen können: In der Kälte rumstehen oder sich beim Bummeln durch volle Gassen zu quetschen. Selbst der Glühwein war für mich kein Argument für einen Besuch, weil ich dem Getränk eher wenig abgewinnen kann. Das alles könnte sich aber langsam ändern, wie ich neulich bei einem Besuch eines schönen Markts in der Region bemerkte. Der Andrang hielt sich in Grenzen, man konnte sich sogar in aller Ruhe umschauen und ob der Deko gar in Weihnachtsstimmung kommen. Dazu noch nette Gesellschaft und für mich war der Abend gelungen. Glühwein ist aber immer noch nicht mein Fall - zum Glück gibt’s heiße Schokolade.