Vorhaben Oberriexingen stimmt Erweiterung zu

Oberriexingen / Yasina Hipp

Die Firma Breuninger baut im Gewerbegebiet Eichwald aktuell ihr neues Warendienstleistungszentrum. Nun bittet die Firma die Verbandsverwaltung des Zweckverbandes Eichwald, eine weitere Fläche von 4,7 Hektar für eine Dauer von fünf Jahren für sich zu reservieren. Die betroffene Fläche liegt südlich vom heutigen Warendienstleistungszentrum.

Interessante Anfrage

„Das ist eine durchaus interessante Anfrage“, so Bürgermeister Frank Wittendorfer, in der Sitzung des Oberriexinger Gemeinderates am vergangenen Dienstag, „wir müssen uns gut überlegen wie wir damit umgehen.“ Bereits mit der Firma Porsche wurde vor einigen Jahren eine solche Optionsflächenvereinbarung getroffen. So soll es auch mit Breuninger funktionieren. Die Reservierung der Fläche, würde lediglich eine Zurückhaltung zugunsten der Firma Breuninger bedeuten, jedoch ohne jeglichen Rechtsanspruch.

Wie Breuninger die Fläche dann in Zukunft nutzen würde, kann heute noch nicht gesagt werden. „Die Firma ist ein echtes Zugpferd für den Eichwald, deswegen sollten wir uns verbindlich zeigen“, meinte Wittendorfer. Er verwies auch vor allem auf die zahlreichen neuen Arbeitsplätze, die die Firma Breuninger im Eichwald schaffe. Stadtrat Thomas Haverkamp mahnte zu Ruhe: „Wir sollten nichts überstürzen und auch erst einmal warten, wie Breuninger anläuft, wenn der Betrieb aufgenommen ist. Außerdem werden oft nur den großen Unternehmen solche Flächen zugeschrieben, die kleineren regionalen bleiben da auf der Strecke.“

Auch Stadtrat Armin Schmid meinte: „Bevor man an weitere große Erweiterungen denkt, sollten wir unsere eigenen Hausaufgaben machen wie zum Beispiel das Entwässerungsproblem.“ Es kamen auch positive Stimmen aus dem Gremium. Stadtrat Erich Bannert stimmte dem Vorhaben grundsätzlich zu.

Gewisse Plaungssicherheit

„So eine Firma braucht eine gewisse Planungssicherheit und die wollen sie durch eine solche Optionsfläche erreichen“, so Bannert, „ich finde allerdings, dass wir uns diese Vereinbarung etwas kosten lassen sollten.“ Bannerts Vorschlag fand schlussendlich auch Eingang in den Beschlussantrag, der mehrheitlich angenommen wurde.

Positiv eingestellt

Am 18. März vertritt Bürgermeister Frank Wittendorfer dann die Interessen der Stadt Oberriexingen in der Zweckverbandsversammlung. Er sagte: „Ich werde dann betonen, dass wir grundsätzlich für die Reservierung sind und auch Breuninger gegenüber positiv eingestellt sind. Trotzdem soll die Möglichkeit einer Optionsgebühr für diese Fläche bedacht werden.“