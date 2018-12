RKH-Kliniken Notfallplan für Massenerkrankungen

Kreis Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Die Grippewelle kommt wie Weihnachten – auf jeden Fall und jedes Jahr“, sagt Professor Dr. Jörg Martin, RKH Kliniken-Geschäftsführer beim Pressegespräch am Mittwoch. Deshalb müsse die Regionale Kliniken Holding (RKH), zu der neun Kliniken in den Landkreisen Ludwigsburg, Karlsruhe und dem Enzkreis gehören, vorbereitet sein. Denn die vergangene Grippesaison 2017/18 sei sehr schwer gewesen, auch habe es mehr Todesfälle gegeben als in den Jahren zuvor. Die Kliniken hatten Probleme, die Massen an Grippepatienten unterzubringen und zu versorgen, daher wurde für die kommende Saison ein „RKH Notfallplan für den nicht-akuten Massenanfall von Erkrankten“ aufgestellt, der bei Grippe, aber auch anderen Massenerkrankungen greift.

Bruchsaler Klinik war Auslöser

Auslöser für den Notfallplan war die Fürst-Stirum-Klinik in Bruchsal. Am 2. März 2018 lag die dortige Bettenbelegung bei 97 Prozent und es wurden noch mehr Patienten erwartet – die Normal-Belegung liegt laut Martin zwischen 80 und 90 Prozent. „Jedes Prozent mehr bringt das Fass zum Überlaufen“, so der RKH-Geschäftsführer. Die Wartezeit betrug zwischen fünf und zehn Stunden, berichtet Dr. Stefan Weiß, RKH-Katastrophenschutzkoordinator und Leitender Notarzt im Landkreis Ludwigsburg. Nach dieser Extremsituation wurde der Krisenstab aktiviert und alle Daten wurden genau ausgewertet.

Auf dieser Basis entstand ein Notfallplan mit drei Stufen: Die Klinik-Taskforce auf Ebene der Regionaldirektion, die RKH-Konferenz auf Ebene der Gesamtholding und die „Super-Telko“ mit externen Partnern.

Stufe eins ist erreicht, wenn jeweils eine Vollbelegung in den RKH-Kliniken der Landkreise vorliegt und keine Patienten mehr stationär aufgenommen werden können. Täglich erfolgen dann Absprachen zwischen den Leitern, es wird interdisziplinär belegt, das Betten-Kontingent täglich erfasst und personell verstärkt durch die Umwandlung von Ruf- in Präsenzdienst, Krankenpflegeschülern und auch Leiharbeitskräften. Eine Ausbreitung wird durch Kohorten-Isolierung eingegrenzt. Wenn dies nicht reicht, werden die Maßnahmen auf die Gesamtholding ausgeweitet, die von Ludwigsburg aus gesteuert wird. Es wird täglich die Belegsituation abgeglichen, ebenso die Personalsituation. Ist eine Verlegung innerhalb der RKH möglich? Wenn alle RKH-Kliniken überlaufen sind, können nur angrenzende Kliniken helfen. Dazu sei ein Netzwerk wichtig, man müsse sich kennen, sagt Weiß. Leitstellen könnten dann anweisen, wohin die Patienten gefahren werden sollen.

An dieser Stelle habe sich das größte Problem der Holding gezeigt: Die Leitstellen kennen die Bettenbelegung nicht. „Das ist ein Baden-Württemberg-weites Problem“, sagt Martin. „Das ist Aufgabe des Innenministeriums, da haben wir keinen Einfluss drauf“, ergänzt Weiß.

Grippe wird unterschätzt

Das Problem sei, dass gerade die Grippe stark unterschätzt werde. Das Norovirus etwa sei in seiner Kinetik schneller als die Influenza, aber auch schneller wieder vorüber. „Die Grippe ist ein Dauerzustand von sechs bis acht Wochen, in denen man sie nicht los wird“, sagt Weiß. Das wolle man nun auch in Richtung Innenministerium kommunizieren. Aber auch der Öffentlichkeit, denn durch die ständige Konfrontation mit grippalen Infekten und Erkältungen empfinde die Bevölkerung etwa einen Norovirus als gefährlicher. Das sei aber definitiv nicht der Fall.

Neben dem Notfallplan startete die Holding eine Impfkampagne, die die Impfrate beim RKH-Personal von elf Prozent (2017/18) auf 23 Prozent steigerte. „Wir müssen bei der Impfquote noch deutlich besser werden“, sagt Martin mit Nachdruck. Eine Quote von 30 bis 50 Prozent sei üblich, die Holding hinke hinterher. Normalerweise liege die Krankheitsquote der RKH-Mitarbeiter bei 5,5, während der Grippewelle bei 8 Prozent. „Es geht vor allem darum, die Grippe nicht weiterzutragen“, sagt Weiß.