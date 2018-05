Bericht Nicht immer schnell genug am Einsatzort

Kreis Ludwigsburg / Ifigenia Stogios

Die gesetzlichen Vorgaben in Baden-Württemberg sehen vor, dass in 95 Prozent der Notfälle der Notdienst möglichst nach 10 maximal 15 Minuten eintrifft. Auch 2017 wurde dieser Wert im Kreis laut Bericht des Bereichsausschusses für den Rettungsdienst im Landkreis Ludwigsburg nicht ganz erreicht. Hauptgrund ist offenbar die Häufung an Einsätzen. Die Verantwortlichen wollen weiter gegensteuern.

Bei Einsätzen des Rettungstransportwagens liegt der Anteil der eingehaltenen Hilfsfristen im Landkreis bei 93,3 Prozent-. Beim Notarzt gab es eine Steigerung von 0,7 Prozent auf 92,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Bereichsausschuss kämpft dabei laut Bericht auch mit einer Steigerung der angeforderten Notfallrettungen im Laufe der Jahre 2013 waren es noch 44 500, 2016 bereits 52 000 und 2017 dann 52 900.

Mehr Einsatzstunden

Damit die Rettungskräfte häufiger rechtzeitig am Einsatzort sein können, sind Änderungen bis Ende des Jahres vorgesehen. Ludwigsburg wird einen der Rettungswagen (RTW) nicht nur (wie bisher) von Montag bis Freitag zu Verfügung haben, sondern an allen Tagen des Jahres. In Ditzingen werden die Dienstzeiten des Notarzteinsatzfahrzeugs auf rund um die Uhr ausgedehnt. Ein weiterer Rettungswagen soll ebenfalls rund um die Uhr eingesetzt werden. Die Planung sehen zur Verbesserung der Fristen zusätzlich vor Rettungswachen von Marbach nach Steinheim und von Vaihingen nach Enzweihingen zu verlegen. Insgesamt macht das knapp 10 000 Vorhaltestunden mehr in Jahr.

Zuletzt wurde bereits nachgebessert. Im Versorgungsbereich Ludwigsburg wurden Vorhaltezeiten erweitert: die eines bestehenden RTW auf rund um die Uhr an allen Tagen des Jahres und die eines weiteren RTW auf rund um die Uhr von Montag bis Freitag. Ein zusätzlicher Rettungswagen wird tagsüber vorgehalten. Dies entspricht einer Erweiterung allein in Ludwigsburg um 11 420 Stunden. In Ditzingen steht ein zweiter Rettungswagen zwölf Stunden am Tag zur Verfügung. Das sind 1630 zusätzliche Stunden im Versorgungsbereich. Dieses Fahrzeug war bisher nur von Montag bis Freitag im Einsatz.

Der Bereichsausschuss für den Rettungsdienst besteht aus Krankenkassen, Arbeiter-Samariter-Bund, Rotes Kreuz, DLRG, Malteser, Landratsamt und Kreisbrandmeister.