Nachdem der Landkreis Ludwigsburg auf Initiative von Landrat Dr. Rainer Haas bereits vor rund einem Jahr beim Spätlingsmarkt seinen eigenen Cider als Beitrag zur Erhaltung der Streuobstwiesen präsentiert hatte, hat sich nun vor einigen Tagen die „Interessengemeinschaft Schwäbischer Cider“ im Kreishaus Ludwigsburg gegründet. Darauf weist das Landratsamt in einer Mitteilung hin.

Bei der Gründungsversammlung der „Interessengemeinschaft Schwäbischer Cider“ in Ludwigsburg wurde Karin Stolz (Bad Boll) zur Vorsitzenden gewählt. Die Erzeugergemeinschaft habe nach über einem Jahr Vorbereitung mit dieser Organisationsstruktur nun die Voraussetzung dafür geschaffen, dass den Herstellerbetrieben des schwäbischen Cider – zur Belebung des Mostabsatzes – eine Plattform für Marketingaktivitäten sowie weitere Produktinszenierungen zur Verfügung stehe.

In 18 Monaten umgesetzt

In den Vorstand wurden außerdem Hans-Peter Schwarz (Tübingen) als stellvertretender Vorsitzender und Manfred Nuber (Böblingen) als Beisitzer gewählt. Damit seien im Vorstand sowohl traditionsreiche größere Betriebe, als auch Vertreter kleiner oder sich neu aufstellender Keltereiunternehmen vertreten.

Mit Wirtschaftsförderer Alexander Fromm vom Landkreis Göppingen werde der Vorstand durch ein Beiratsmitglied aus den diesen Prozess initiierenden und aktiv begleitenden Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg, Rems-Murr sowie der Landeshauptstadt Stuttgart ergänzt, heißt es in der Mitteilung. Die Gründung der Interessengemeinschaft sei das Resultat eines Förderprojekts „Most-Marketing“ des Verbandes Region Stuttgart gewesen, das die sechs genannten Kreise in den letzten 18 Monaten umgesetzt hatten. Mit der in Ludwigsburg gegründeten Interessengemeinschaft solle nun eine Kollektivmarke „Schwäbischer Cider“ entwickelt, die beschlossenen Qualitätsstandards umgesetzt sowie ein umfassendes Marketing aufgebaut werden.

Dazu sollen Aktionen zur Förderung der schwäbischen Cider-Kultur ebenso zählen wie Messe-Präsentationen, Veranstaltungen mit weiteren Partnern oder auch Qualifizierungsangebote für die eigenen Erzeugerbetriebe, für die Gastronomie oder im Bereich des Handels. Die Vorsitzende der Interessengemeinschaft, Karin Stolz, lobte den „Schwäbischer Cider“ als ein leckeres, fruchtig-spritziges Getränk mit viel Potenzial. In der Gründung der IG sehe sie auch eine Chance für eine bessere Vernetzung der vielfältigen großen und kleinen Keltereien sowie kleinerer Cider-Projekte aus ganz Baden-Württemberg.“

Qualitätskriterien einhalten

Neben diesen Marketingaktivitäten werde es aber auch nötig sein, die gemeinsam beschlossenen Qualitätskriterien konsequent einzuhalten und gut zu kommunizieren. Dazu zählten unter anderem eine Produktgarantie aus mindestens 75 Prozent Kernobst (Apfel und Birne) und 100 Prozent Direktsaft sowie eine Herkunftsgarantie aus mindestens 90 Prozent Streuobst oder vergleichbarem extensivem Vertragsanbau. Zur Absicherung der Qualität müssten das Qualitätszeichen Baden-Württemberg oder in vergleichbare Qualitätssicherungssysteme gewährleistet werden. Die Rohstoffe für den „Schwäbischen Cider“ sollen aus Baden-Württemberg oder dem angrenzenden bayerischen Bezirk Schwaben stammen.

Die erste große Aufgabe der „IG Schwäbischer Cider“ sei die Entwicklung einer Marke für „Schwäbischen Cider“. Zu den 21 Gründungsmitgliedern könnten nun bis zum Jahresende noch weitere Erzeuger oder Förderer hinzukommen.