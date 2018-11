Kreistag Neue Frühförderstelle für Kinder mit Behinderungen

Kreis Ludwigsburg / Uwe Roth

In Vaihingen wird im Januar eine Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF) ihren Praxisbetrieb aufnehmen. Einen weiteren Standort wird es in Ludwigsburg geben. Es ist ein Angebot des Landkreises und richtet sich an Kinder mit (drohender) Behinderung von Geburt an bis zum Schuleintritt sowie an deren Erziehungsberechtigten. Die IFF ist den Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim zugeordnet. Der Sozialausschuss des Kreistags beschloss am Freitag einen entsprechenden Finanzierungsplan. Demnach übernimmt der Landkreis Kosten in Höhe von 80 000 Euro und die Krankenkassen 140 000 Euro. Vom Land werden Zuschüsse in Höhe von 51 000 Euro erwartet.

Die Zielgruppe schließt Kinder ein, die Entwicklungsstörungen, Beeinträchtigungen im Verhalten oder ähnliches aufzeigen. In der IFF arbeiten medizinisch-therapeutische Fachkräfte aus der Sozial- und Heilpädagogik sowie Psychologie interdisziplinär zusammen. Sie stimmen ihre Einschätzungen und Vorgehensweisen sowohl in der Diagnostik als auch in der Förderung und Behandlung ab.

Ein Grundsatz der Frühförderstelle sei die Familienorientierung, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Familie werde „als Ganzes wahr- und ernst genommen“. Für Eltern von Kindern mit Behinderung sei es oft ein langer Prozess anzuerkennen, dass ihr Kind anders ist als andere Kinder. Dies sei mit vielfältigen Gefühlen wie Trauer, Liebe, Dankbarkeit oder auch Wut verbunden. Auch sähen sich solche Familien mit Vorurteilen konfrontiert. „Sie müssen aus diesen Gründen oft mehr Belastungen im Alltag tragen und immer wieder darum ringen, wie sie allen Familienmitgliedern gerecht werden“, sagte Sozialdezernent Heiner Pfrommer in der Sitzung. Die IFF wolle Kind und Eltern ein Angebot machen, Belastungen zu vermindern, in dem sie in „abgestimmter Weise berät, fördert, behandelt und ganz praktisch koordiniert.“ Zur weiteren Vorbereitung seien Gespräche mit Kinderärzten, den Frühförderstellen der Schulverwaltung sowie weiterer Kooperationspartner noch bis Jahresende geplant. Geeignetes Personal sei für beinahe alle Disziplinen bereits gewonnen worden, sodass einer Inbetriebnahme nichts mehr entgegenstehe.