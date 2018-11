SPD Neu-Beisitzer Utz: „Mehr PS“ für Landes-SPD

Einschätzungen von zwei Delegierten aus dem SPD-Kreisverband Ludwigsburg

Gabriele Schink-Stolz war eine von 14 Delegierten aus dem Kreisverband Ludwigsburg beim SPD-Landparteitag. Seit 42 Jahren ist die 62-Jährige Mitglied in der SPD. Die stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende aus Freiberg hat ein durchaus positives Resümee: „Man bekommt das Gefühl, dass man wieder Stolz auf die SPD sein darf.“ Beeindruckt hat Schink-Stolz die „sehr faire Auseinandersetzung“ auf dem Parteitag. Vom neuen Landesvorsitzenden Andreas Stoch erwartet sie, „dass wir Themen bekommen“, wie Bildung, kostenfreie Kitas, Wohnungsnot und bezahlbaren Wohnraum oder Verkehr. Stoch haben versprochen, dass diese Themen nun kommen. Ihr Wunschkandidat sei zwar Lars Castellucci gewesen, der – ebenso wie Stoch – eine engagierte Rede gehalten habe. Beide Kandidaten seien aber in ihrer Gunst ganz eng beieinander gewesen. „Ich bin sehr zufrieden mit der Wahl von Sascha Binder zum Generalsekretär.“ Nach der Einschätzung von Schick-Stolz müsse man jetzt nach vorne schauen und gut zusammenarbeiten, sie habe das Gefühl, „es geht jetzt aufwärts, und wir müssen uns auf den Kommunalwahlkampf konzentrieren“.

Daniel Haas aus Pleidelsheim ist seit 2014 Mitglied der SPD. „Ich muss ehrlich sein, ich bin in den Landesparteitag hineingegangen, dass ich Lars Castellucci wähle“, sagt der 30-Jährige im Gespräch mit der BZ. Andreas Stoch wie Castellucci hätten sich bei ihren 15-minütigen Reden „sehr stark präsentiert“, und beide hätten hervorgehoben, dass die Grabenkämpfen beendet werden müssen. „Aus dem Bauch heraus“ habe er sich dann für Castellucci entschieden. Haas hofft nun auf ein besseres Miteinander in der Landes-SPD. Da Stoch und Sascha Binder Landtagsabgeordnete seien, verspricht sich Hass eine deutliche Verbesserung in der Zusammenarbeit zwischen Landespartei und Landtagsfraktion, und eine Rückkehr zur Sacharbeit. Haas: „Es ist ein Haufen Arbeit für den Vorsitzenden und den Generalsekretär.“ Der 30-jährige Pleidelsheimer glaubt jedoch nicht, dass bis zur Kommunalwahl „eine deutliche Steigerung“ des Umfragentiefs der SPD erreicht werden kann. „Es ist ein langfristiger Prozess“, so Haas. knz