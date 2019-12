Für den Wald und die Förster waren 2018 und 2019 nicht ganz einfach“, sagte Gundula Gmelin, Leiterin des Fachbereichs Forsten im Landratsamt im Bönnigheimer Gemeinderat. Einige Baumarten seien in die Knie gegangen, vor allem die Fichte.

Weil es im Bönnigheimer Wald einen hohen Laubholzanteil gibt, ist das Problem nicht so dramatisch wie etwa in Mitteldeutschland, im Schwarzwald oder im Fränkischen. „Neben Fichte und Lärche hat die Trockenheit auch die Buche zum Absterben gebracht“, erläuterte Gmelin weiter. Auch die Kiefer bekommt zunehmend Probleme mit dem Klimawandel.

Der Wald bei Bönnigheim ist mit seiner Zusammensetzung im Vergleich noch eine Insel der Glückseligkeit. Doch es regnet sehr wenig, und das habe sich noch verschärft, erklärte Revierförster Burkhard Böer „Es gab in 50 Jahren nie zwei Trockenjahre hintereinander, wir haben jetzt vier Trockenjahre“, so Böer. Der Regen im Herbst helfe wenig außerhalb der Vegetationszeit, und in den Bächen laufe kein Wasser. Schon in einem Meter Tiefe sei mancherorts der Boden staubtrocken, was am fehlenden Niederschlag liege. „Wir sprechen von 400 Litern pro Quadratmeter“, so Böer.

Das Problem sei im Kreis aber von Ort zu Ort sehr verschieden. Im westlichen Stromberg seien Dutzende von Hektar betroffen, wo es keine Kiefern mehr gebe. Die Buche im Bönnigheimer Forst sei noch gut wasserversorgt, anders als im Strohgäu, wo es massive Schäden gebe.

Um das viele Holz zu schlagen, seien die Waldarbeiter gefordert, so Böer. Es gebe aber auch aus dem Jahr 2018 noch geplante Einschläge, die aufgeschoben wurden. Das verändere auch die Planung. „Wenn nichts mehr funktioniert, wird es schwer“, sagte der Revierförster, deshalb sei der Forstbetriebsplan auch nur eine Absichtserklärung.

Dass beim Forstbetriebsplan ein Minus von 18 000 Euro steht, liegt vor allem an gefallenen Preisen, am Aufwand für die Holzfällung, der Aufarbeitung und Verkehrssicherung, aber auch an den Pflegekosten.

In der Vergangenheit habe der Wald noch einen wirtschaftlichen Nutzen bedeutet, machte Bürgermeister Albrecht Dautel deutlich, nun aber sei man in „anderen Sphären“. „Wir müssen erkennen, dass es auch noch andere Werte gibt als Festmeter“, sprach er die insgesamt bedrohliche Lage des Waldes an.

Vor diesem Hintergrund passiert die Strukturreform, die gerade in den Kommunen vom Landratsamt vorgestellt wird, das einen Betreuungsvertrag mit den Basisleistungen anbietet. Und es verwundert nicht, dass alle kleineren Kommunen weiter auf die bewährte Zusammenarbeit setzen. Das Landratsamt biete den Holzverkauf weiterhin an, so Gmelin, dazu den klassischen Revierdienst mit Ernte, Verarbeitung, Pflegemaßnahmen, Verkehrssicherung und Verwaltung.

Der Notfallplan des Landes umfasst aktuell das Krisenmanagement, Beratung, finanzielle und personelle Unterstützung, Forschung und Hilfe beim Holzverkauf. Auch die Pflanzaktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ regte Gmelin für Bönnigheim an, die der Stadt auch wertvolle Ökopunkte bringen könnte. Hier Flächen zu finden und zur Verfügung zu stellen, damit täten sich aber auch einige Kommunen schwer. „Wir würden Sie gerne dabei unterstützen“, so die Fachbereichsleiterin aus Vaihingen.

Für Gundula Gmelin war es der letzte Besuch im Gemeinderat, denn sie wird in den Ruhestand gehen. Trotz der neuen Revierzuschnitte bleibt für Revierförster Burkhard Böer alles beim Alten, was die Größe seines Reviers angeht. Für beide gab es zum Abschied noch ein Weinpräsent. Im Anschluss fiel die Abstimmung eindeutig aus. Das Gremium stimmte einstimmig für den Forstbetriebsplan und den Neuvertrag mit dem Landratsamt, der ab 1. Januar gelten wird.