Flächengewinnung durch Innenentwicklung heißt es landauf, landab seit 2010. Das gleichnamige Förderprogramm Baden-Württembergs ist heiß begehrt: 190 Projekte sind damit bisher gefördert worden. Deshalb fragte die BZ, wie die Stadt Freiberg sowie die Gemeinden Ingersheim und Pleidelsheim damit umgehen. Denn Zielsetzung ist es, den enormen Flächenverbrauch bis zum Jahr 2020 bundesweit auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. Entsprechend bemüht sich das Land Baden-Württemberg gemäß seinem Flächenanteil von rund zehn Prozent auf zirka drei Hektar zu beschränken. Deshalb haben die drei Kommunen auch unisono einen Baulückenkataster erstellen lassen.

Alle drei Jahre

Die Gemeinde Pleidelsheim hat schon seit 1984 unter dem damaligen Bürgermeister Erwin Paulus diesen Baulückenkataster aufstellen lassen, der – wie sein Nachfolger Ralf Trettner berichtet – „von der Rathausverwaltung alle drei Jahre fortgeschrieben wird". Derzeit sind dort 14 Baulücken mit etwa 32 Grundstücken erfasst. Bestes Beispiel für eine Innenentwicklung ist deshalb der ehemalige etwa einen Hektar große Reiterhof, auf dessen Gelände jetzt rund 90 Wohneinheiten entstehen sollen. Oder auch das wesentlich kleinere Gebiet „Schafgärten II" (ehemaliges Bauhofgelände), auf dem elf Häuser geplant sind, von denen drei bereits stehen, und dazu noch ein Supermarkt.

An der Hafengasse wurden zwei Mehrfamilienhäuser für Flüchtlinge gebaut und an der Hauptstraße sind von der Pleidelsheimer Wohnbau ebenfalls zwei Mehrfamilienhäuser geplant. Eines davon ist dem sozialen Wohnungsbau gewidmet, das zweite soll als Eigentumswohnungen verkauft werden. Auch zwei Bebauungspläne sind gerade vom Gemeinderat aktualisiert worden: Die Bebauungspläne „Beihinger Straße“ und „Hindenburgplatz/Badbrunnenstraße“. Im letzteren können nicht mehr brauchbare Gebäude abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Ziel ist eine „zeitgemäße Bebauung unter Berücksichtigung der historischen Umgebung.“ Dazu Trettner: „Wir wollen aber kein Museum schaffen.“

Auch in Freiberg bemüht man sich vor allem um Nachverdichtung, sieht man einmal von der langfristig geplanten Sanierung des Stadtzentrums ab. Denn da sind zumindest drei sechs- oder siebenstöckige Punkthäuser eingeplant worden und auch eine Überbauung der Autobahn mit Wohnungen. Doch zuerst müsse erst einmal die Oscar-Paret-Schule gebaut werden, wie der Erste Beigeordnete und Chef des Dezernats IV Bauen, Stefan Kegreiß, einräumt. Und das ist immerhin ein 80-Millionen-Projekt. Doch dann zählt er eine Reihe von Bauprojekten auf, die allesamt der Verdichtung Freibergs dienen. Das größte ist bereits fertig und wurde auf dem Gelände der Würth‘schen Höfe verwirklicht, einer ehemaligen Gärtnerei in Geisingen. Dort entstanden 60 Wohneinheiten auf einem mehr als 0,5 Hektar großen Gelände. Das Areal Holderstraße/Charlottenstraße gehört ebenfalls dazu, auf dem derzeit 17 Reihenhäuser entstehen, die Bebauung der ehemaligen Gaststätte Rose in Geisingen oder auch die beiden Mehrfamilienhäuser an der Einmündung der Mundelsheimer Straße in die Benninger Straße im Stadtteil Beihingen. Das erste sind auch wieder Sozialwohnungen und das zweite Eigentumswohnung. Kegreiß’s Baulückenkataster ergab im Übrigen 120 Grundstücke mit einer Fläche von rund sieben Hektar.

Aber Baulückenkataster helfen nicht immer gegen die Wohnungsnot. Das musste die Rathausspitze von Ingersheim spätestens im Jahr 2016 erfahren. Obwohl es sowohl in Groß- als auch in Kleiningersheim noch knapp vier Hektar an unbebauten Grundstücken gab, waren nur wenige Grundstückbesitzer bereit, sie selbst zu bebauen oder auch nur zu verkaufen. Verdichtungsvorhaben gab es in Ingersheim dennoch. Die Familie Cramer/Wanner gab ihre Gärtnerei in der Ortsmitte auf, um darauf von der Evangelischen Heimstiftung das Seniorenprojekt „Wohnen Plus“ verwirklichen zu können, sowie für die Immobilienfirma Paulus Platz für Betreutes Wohnen in elf Eigentumswohnungen und ein für die Familie ein Mehrfamilienhaus zu schaffen. Gleichzeitig reichte es in Ingersheim zur Nachverdichtung im neu geschaffenen Sanierungsgebiet „Friedrich-/Wilhelmstraße“ mit 1,2 Hektar.

Doch das alles reicht Bürgermeister Volker Godel und auch den Wohnungssuchenden nicht, und deshalb plant Godel das Neubaugebiet „In den Beeten II“. Es ist 5,7 Hektar groß. Die reine Wohnbaufläche für Einfamilien-, Reihen-, Doppel- und auch Mehrfamilienhäuser beträgt allerdings nur 4,8 Hektar, weil in dem Bebauungsplan auch eine neue Mehrzweckhalle vorgesehen ist.