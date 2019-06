Der Wohnungsmangel und steigende Mieten im Land führen zu immer neuen Ideen aus der Politik, diese Probleme zu beseitigen. Grundsätzlich gilt beim Wohnungsbau, dass die Innenentwicklung vor Außenentwicklung geht. Das heißt, dass zunächst in den Ortschaften Baulücken geschlossen werden sollen, bevor weitere Flächen außerhalb versiegelt werden müssen. Weil die Flächen in den Orten häufig im privaten Eigentum stehen, hat etwa Tübingens OB Boris Palmer als letztes Mittel auch Enteignungen bei brachliegenden Baugrundstücken ins Spiel gebracht. In Berlin ist der „Mietwahnsinn“ schon so schlimm, dass die Regierung dort nun Mietsteigerungen für fünf Jahre verboten hat.

Gewinnspanne senken

„Das ist schon eine sehr berlinspezifische Situation“, sagt Eckart Bohn, Vorsitzender des Mieterbunds Ludwigsburg zum Mietendeckel. Dort seien in den vergangenen zehn Jahren die Mieten um 90 Prozent gestiegen und Mieterhöhungen seien Mittel Bewohner ganzer Straßenzüge vor die Tür zu setzen. Dass Mieterhöhungen zu so etwas genutzt werden und dass man dagegen vorgehen müsse, sieht Bohn auch in der Region als Thema: „Ein Deckel schafft aber keine neuen Wohnungen und kann daher nur eine begrenzte Zeit helfen.“ Auch die Enteignungen wie Palmer sie vorschlägt, hält Bohn nur für ein letztes Mittel. „Innentwicklung ist eben sehr schwierig, weil die Nachbarn in der Regel stets etwas dagegen haben“, so Bohn. Wichtiger als die Vorgabe „Innen vor Außen“ erscheine ihm, dass mindestens 20 Prozent bei Neubauten für bezahlbaren Wohnraum eingeplant werden müssen. Das senke zwar etwas die Gewinnspanne der Investoren, vertreibe sie aber nicht. „Die gehören trotzdem zu den Besserverdienern“, sagt Bohn.

Michael Wiegner, stellvertretender Vorsitzender von Haus und Grund Bietigheim-Bissingen, sieht für einen Mietdeckel in der Region keine Notwendigkeit. In seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt habe er öfter Einblick in Mietverhältnisse und in der Regel richteten sich die Vermieter am Mietspiegel aus. Dort wo es keine Mietspiegel gebe im nördlichen Landkreis werde immer häufiger eine Indexmiete vereinbar, die sich nach nach dem Preisniveau von Einzelhandelswaren richte, dies sei auch bei dem Berliner Mietdeckel erlaubt.

Hohe Hürden für Zwang

Die Nachverdichtung sei sehr komplex, deshalb lehnt Wiegner auch Palmers Vorschlag nach einem Baugebot und einer Enteignung ab. „Die Hürden dafür sind sehr hoch“, so Wiegner. Innerhalb von Städten zu bauen sei gundsätzlich schwierig, weil nur größere Gebäude etwa ab zwölf Wohnungen tatsächlich spürbar gegen den Mangel helfen würden. So große Lücken gebe es aber in der Regel nicht. Dazu müsste man also alte Gebäude abreißen, deren Mieten meist ein niedrigeres Niveau als der Neubau haben. Bei der Ausweisung von Neubaugebieten spiele dagegen die Flächenversieglung eine Rolle, die ebenfalls nicht gewollt sei. „Ich habe für das Problem auch kein Patentrezept parat“, sagt Wiegner.

Für Steffen Bühler, Bürgermeister von Besigheim und Kreisvorsitzender des Gemeindetags, ist die Bevorzugung der Innen- vor der Außenentwicklung richtig, auch wenn es sich als schwierig erweist. „Wir arbeiten gerade an einem neuen Flächennutzungsplan für sechs Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Besigheim und da haben wir wegen Baulücken überall angefragt“, sagt der Schultes. Das Ergebnis sei, dass sich die Baulücken kaum aktivieren ließen, also die Eigentümer eher nicht daran denken, demnächst darauf zu bauen.

Mietdeckel und Palmers Baugebot, hält Bühler eher für untaugliche Mittel langfristig, zumal eine Enteignung das Klima in der Gemeinde nachhaltig negativ beeinflusse. Es helfe nur mehr Wohnungen zu bauen, vor allem solche, die bezahlbar sind, wobei das eben auch eine relative Angelegenheit sei. Das müsse dann der Gemeinderat jeweils festlegen. Für größere Städte sieht Bühler eine Lösung im höheren Bauen, das sei freilich in Besigheim nicht möglich, dagegen spreche schon der Denkmalschutz der umliegenden Gebäude.

Im Außenbereich sei das Bebauen auch nicht ohne Weiteres einfach möglich, gerade bei den Regeln für ökologische Ausgleichsflächen würde sich der Schultes vom Gesetzgeber mehr Spielraum wünschen, um die Sache zu vereinfachen und damit schneller etwas gegen die Wohnungsnot unternehmen zu können.

Entwicklung braucht Zeit

Bietigheims OB Jürgen Kessing hält wenig von den neuen Ideen der Problematik beizukommen. „Ganz einfach, weil sie nicht auf Dauer helfen“, sagt er. Die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt sei einfach verschlafen worden, und man hätte schon viel früher dagegen angehen müssen. „Jetzt haben wir einige Dinge angestoßen, nur die Dinge brauchen eben Zeit“, meint Kessing. Grundsätzlich befürwortet auch er, dass zunächst nachverdichtet werden soll, sieht aber ein Problem auch in dem Stärken der Möglichkeiten gegen Projekte vorzugehen. Das mache die Innenentwicklung schwierig, weil meist Nachbarn etwas gegen die Bebauung hätten. Kessing verweist auf das aus seiner Sicht negative Beispiel in Freiburg, als mit einem Bürgerentscheid der Bau eines Wohngebiets gekippt werden sollte.

Hilfreich bei der Innenentwicklung wäre es aus seiner Sicht, wenn Gemeinden grundsätzlich ein Vorkaufsrecht von freiwerdenden Flächen bekämen. „Wir können das mit Satzungen regeln, aber damit erfassen wir nicht das gesamte Stadtgebiet“, sagt Kessing. Da sei also der Gesetzgeber gefordert.