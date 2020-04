Sportunterricht, Schulaufgaben, Telefonate mit Oma und Opa – klar, das alles geht per Video-Chat heute nahezu problemlos. Aber funktioniert das auch mit Musikunterricht? Ja, sagen die Musikschule Slapstick und die städtische Musikschule im Schloss in Bietigheim-Bissingen. Mit ihnen sowie der Mutter eines Schülers hat die BZ gesprochen.

„Hallo liebe Kinder, heute ist Rhythmik-Unterricht im Hans-Georg-Pflüger-Saal der Musikschule im Schloss“, begrüßt Fachbereichsleiterin Ulrike Pollak ihre junge Zuhörer. Nur sitzen oder stehen die nicht im besagten Saal, sondern zu Hause vor den Bildschirmen. Denn in Zeiten der Corona-Krise hat sich auch der städtische Musikunterricht in die digitale Welt verlagert. Hier haben sich die 70 Lehrer für die 2800 Schüler einiges einfallen lassen. „Uns liegt es sehr am Herzen, die Kinder sinnvoll zu beschäftigen und den Wert der Musik in die Wohnzimmer zu bringen“, sagt Pollak.

Sie und ihre Kolleginnen aus dem Rhythmik-Bereich sind normalerweise vor allem für den Unterricht in den Kitas zuständig. Dort geben sie den Kindern eine rhythmische Früherziehung. „Das ist ja aktuell nicht möglich. Deshalb haben wir Videos auf die Internetseite der Stadt gestellt, die sich die Kinder anschauen können“, sagt sie, „da können die Kinder dann nicht nur das Video ihrer Lehrerin anschauen und mitmachen, sondern auch bei den anderen Videos etwas lernen – allein oder sogar mit den Eltern.“ Letzteres ist im Kindergartenalltag nicht möglich.

Noch deutlich aufwendiger ist der Instrumentalunterricht. Der findet komplett über verschiedene Video-Chat-Programme statt. „Die, die das nicht haben, nehmen Telefonhörer“, erklärt Pollak. Auch das geht. „Akustisch ist das sogar eine super Sache. Wir kennen die Kinder, und wir haben alle sehr gute Ohren. Vor allem bei Blasinstrumenten merken wir trotzdem genau, ob das Kind richtig die richtige Technik anwendet oder nicht.“ Neben den Einzelstunden dürfen die Schüler ihren Lehrern auch Videos oder Audiodateien zusenden und bekommen dann Rückmeldung.

Das Not-Angebot scheint gut anzukommen: Gesa Rudolf, deren Sohn Paul an der Musikschule im Schloss Trompete lernt, berichtet der BZ: „Es funktioniert super, und Paul war danach richtig motiviert.“ Gemeinsam mit dem Lehrer habe der Neunjährige einige Stücke durchgesprochen und dann gespielt. Bezüglich der Motivation des Schülers hat die Mutter sogar Positives zu berichten. „Er hat nun die ganze Woche fast jeden Tag geübt.“ Ihr Fazit: „Ich finde es eine super Sache. So bleiben die Kids am Ball, und man hat zumindest einmal in der Woche einen Termin.“

Obwohl das Angebot – wenn auch in anderer Form – stattfinden kann, müssen die Eltern dafür wohl nichts bezahlen. „Wir haben generell vor, die Gebühren für die Zeit der Schließung zurückzuerstatten“, sagt Stadtsprecherin Anette Hochmuth.

Ganz so einfach hat es die private Musikschule Slapstick, die unter anderem in Sachsenheim zu finden ist, nicht. Auch hier haben die 30 Lehrer für 500 bis 600 Schüler spontan ein Online-Angebot aus dem Boden gestampft. Auch hier sind die Lehrer nach den ersten Einheiten zufrieden. Musikschulleiter Michael, genannt Georgie, Hocker berichtet: „Wenn man gute Erfahrung hat als Musiklehrer, hört man auch so, was man hören muss.“ Manchmal ist er aber auch etwas großzügiger als sonst: „Wenn ich das Gefühl habe, dass es richtig ist, winke ich es durch.“

Eins zu eins ersetze die Online-Stunde den Vor-Ort-Unterricht natürlich nicht. „Aber es ist 100 Prozent mehr, als nichts zu machen.“ Das honorieren die Eltern: Viele nutzen auch hier das Online-Angebot. „Das müssten um die 90 Prozent sein.“ Den passionierten Schlagzeuger freut das: „Wir können so den Kindern helfen und schauen, dass das Feuer am Laufen gehalten werden kann“ – und die Musikschule über Wasser.

Was sowohl bei Slapstick als auch in Bietigheim auffällt: Die Kinder sind teilweise motivierter und engagierter. Hocker merkt an: „Die Kinder, die sonst Hausaufgaben machen müssen oder andere Sachen im Kopf haben, können sich aufs Musizieren fokussieren. Sie haben nicht einen Termin nach dem anderen. Wir merken auch, dass sie teilweise deutlich entspannter sind und mehr üben.“

Das kann auch Pollak von der Musikschule im Schloss bestätigen: „Wir haben das Gefühl, dass viele Kinder, die vorher aus unserer Perspektive untere Mittelklasse waren, weil sie nicht viel geübt haben, jetzt große Fortschritte machen. Wir sehen, dass viele unglaublich viel Spaß haben, zu üben und kreativ zu sein.“ Manche Familien zelebrieren die Musikstunde auch gemeinsam mitten im Wohnzimmer.

Für Hocker ist der Blick ins Wohn- oder Kinderzimmer via Videoübertragung sogar sehr hilfreich. „Wir haben so festgestellt, dass die Übe-Situation teilweise nicht gut ist, dass andere Kinder durchs Zimmer laufen oder der Fernseher nebenher läuft. So etwas bemerken wir sonst natürlich nicht“, meint er. Deshalb wolle er bei neuen Schülern zukünftig zu Beginn eine Video-Stunde einstellen. „Auch wenn mal jemand krank ist, könnte das zukünftig eine Lösung sein.“ Eines, das betonen beide, gehe aber leider nicht: Gemeinsames musizieren. Damit seien die Chat-Programme überfordert, unter anderem kommt es zu Verzögerungen. Bei Slapstick hat man sich sogar darauf geeinigt, dass derjenige, der nicht spielt, das Mikrofon ausschalten muss. „Ein bisschen wie beim Walkie-Talkie früher“, merkt Hocker an.

Er glaubt aber auch: „Das ist nur eine befristete Möglichkeit.“ Irgendwann sei auch wieder der direkte Kontakt notwendig. „Ich glaube nicht, dass wir nach einem halbem Jahr noch viele Schüler hätten.“

Info Die Rhythmik-Videos der Musikschule im Schloss sind online abrufbar.

www.musikschule.bietigheim-­bissingen.de