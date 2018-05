Kreissparkasse Musikschulen: 50 000 Euro für Instrumente

Andreas Lukesch

Gemeinnütziges Engagement im Landkreis ist eine festgeschriebene Aufgabe der Kreissparkasse (KSK) Ludwigsburg. Die Unterstützung von Sport, Kultur und Umwelt gehört also zum Programm und so zieht das Geldinstitut einmal jährlich im Rahmen ihres Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichts Bilanz ihrer guten Taten.

Tragende Säule des gemeinnützigen Sparkassen-Engagements sind die unterschiedlich ausgestatteten fünf Sparkassen-Stiftungen. Der Verwaltungsrats- und Stiftungsvorsitzende, Landrat Dr. Rainer Haas, rechnete am Freitag vor, dass die Kreissparkasse und ihre Stiftungen im zurückliegenden Jahr in 800 Fällen durch Spenden und Sponsoring geholfen hätten. Dafür wurden inklusive der Zustiftungen 3,6 Millionen Euro ausgeschüttet.

Neue Instrumente

Gut bedacht werden von der Stiftung „Jugendförderung, Arbeit und Soziales“ regelmäßig die 14 Musikschulen im Landkreis. Großspenden für sie gab es bereits 2008 und 2013 – und auch 2017 konnten sich die Einrichtungen neue Instrumente in Höhe von insgesamt 50 000 Euro anschaffen. Den symbolischen Spendenscheck nahm am Freitag in Ludwigsburg stellvertretend Bärbel Häge-Nüssle, Regionalsprecherin der Musikschulen im Landkreis und Leiterin der Musikschule Marbach-Bottwartal, von Haas und KSK-Vorstandsvorsitzendem Dr. Heinz-Werner Schulte entgegen.

Die Rahmenbedingungen sind angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase auch für Stiftungen nicht einfach. Zustiftung und „mutige Anlageformen“ machten es laut Schulte erst möglich, die Ausschüttungen in der erforderlichen Höhe gewährleisten zu können.

Dabei stehen die Stiftungen „Jugendförderung, Arbeit und Soziales“, „Umwelt und Naturschutz“, „Kunst, Kultur und Bildung“, „Gesundheit“ und „Schullandheim Strümpfelbrunn“ solide da und verfügen über ein Stiftungskapital von insgesamt rund 27 Millionen Euro. „Ein starkes Fundament“, so Haas. Von der Ausschüttung profitierten Kunst- und Kulturprojekte mit 515 000 Euro am meisten, gefolgt von 450 000 Euro für Soziales und Schulen. Seit dem Jahr 2000 investiert die Kreissparkasse über ihre Stiftung „Umwelt und Naturschutz“ in die Sanierung von Trockenmauern. 512 000 Euro sind seither in das Projekt geflossen.