Festival Musik in allen Facetten im Schlosspark

Susanne Yvette Walter

Drei Nächte lang war das Blühende Barock in Ludwigsburg an Pfingsten im Ausnahmezustand. Wo sonst seelenruhig Spaziergänger bummeln und sich an der Blumenpracht in der barocken Gartenanlage freuen, spielten am Pfingstwochenende zum 15. Mal Dutzende von Bands und Solomusiker aus aller Welt. Sogar aus Australien und Neuseeland kamen Musiker angereist, um hier wieder dabei zu sein.

Seit Jahren gilt dieses Straßenmusik-Festival als renommierte Adresse für alle, die gerne als Musiker den Dialog mit einem aufgeschlossenen Publikum suchen. Besonders viele kommen aus Italien, aber auch aus den meisten anderen europäischen Länder waren Künstler angereist, die einen zum ersten Mal, die anderen Wiederholungstäter. Einige Bands oder Solokünstler räumten hier schon ein- oder mehrmals Preise ab.

Crossover-Spektakel

Es war, wie in den vergangenen Jahren auch schon, ein individuelles Crossover-Spektakel auf mehreren Bühnen, wobei die Lautstärke auf den einzelnen Bühnen so reguliert ist, dass den anderen daraus kein Schaden entsteht, eine Herausforderung für die Leute hinter dem Mischpult wie zum Beispiel Konstantin Michaelis. Jedes Festival hat seinen einmaligen Charakter durch das Zusammenspiel der Bands, die nur einmal hier in dieser Konstellation zu erleben sind.

Michaelis stellt diesmal einen neuen Trend fest, der verstärkt die Musik bestimmt, die hier aufgetischt wird. „Ich habe den Eindruck, das Singer-/Songwriter-Prinzip ist diesmal besonders stark vertreten“, sagte er. Dennoch ist die musikalische Vielfalt auch 2018 wieder so bunt wie die barocke Gartenanlage im Frühling. Jazzer sind dabei und Blueser. Musiker, die sich ganz dem Folk widmen in verschiedenen Spielarten gehören ebenso hier auf die Bühnen wie Vertreter des Ragtime, des Boogie Woogie bis hin zu Popjüngern und Leuten, die sich der Independant-Linie verschrieben haben, die so weit gefächert ist, dass man eigentlich gar nicht von einer Linie sprechen kann. Und: Sogar die Klassik wird nicht verbannt, nimmt sie doch bis heute einen wichtigen Platz in der Straßenmusik ein.

Von Folklore bis Volksmusik waren 40 Bands auf zwölf Bühnen an drei Tagen zu erleben. „An jedem Abend erscheinen die Interpreten auf einer anderen Bühne“, erklärt Konstantin Michaelis das rollierende System. Aufgeschlossen ließen sich Hunderte von Zuhörern vor den Bühnen nieder. Viele waren mit Decken bewaffnet und hatten kleine Kinder dabei.

Das Straßenmusikfestival ist seit Jahren auch ein Festival für junge Familien. Sie alle haben die Qual der Wahl nur bedingt, denn alle sind mehrmals zu erleben, so dass man nicht nur eine Chance hat. Die Bandbreite reicht von Andys Bluesorchester mit schwerem Blues, ekstatischem Boogie, bis zu Ragtime und altem New-Orleans-Jazz von einer ,,one man band‘‘. Die letzte im Bunde war Nicky von „Wild im Wald“. Sie spielte am liebsten internationale Folk-Cover im Fingerpicking-Style auf ihrer Akustikgitarre. In ihrem Repertoire finden sich Stücke von Joan Baez, Bob Dylan und vielen mehr.

Die Qual der Wahl

Das Publikum hatte die Qual der Wahl zu entscheiden, wer die besten waren und als Sieger aufs Treppchen durfte. Auf der zentralen Bühne A besteht in jedem Jahr die Möglichkeit, die Musiker persönlich kennenzulernen in einem Kurzinterview auf der Bühne. Das Straßenmusikfestival ist inzwischen so beliebt geworden, dass selbst bei fragwürdigem Wetter die Besucher dicht an dicht vor den Bühnen stehen, dann eben zusätzlich mit einer Regenjacke oder einem Schirm ausgerüstet.

Jede Band, jeder Musiker findet Anerkennung, auch oder gerade die, die keiner Stilrichtung angehören. „Das ist das Schöne an diesem Festival: Die Leitung ist nach allen Seiten offen, so dass ein einzigartiges buntes Miteinander entsteht. Ich bin jedes Mal hier“, erzählt Cora Herfeld aus Ludwisgburg - ein Fan von vielen.