Wenn du was machst, musst du’s mit Leidenschaft und Hingabe machen“, sagt Peter Hilcher beim Gespräch mit der BZ im Büro seiner Werkstatt HPG-Autotechnik in Bietigheim-Bissingen. Im Hintergrund, auf etlichen Regalbrettern fein nebeneinander aufgereiht, sind über 100 goldene und silbern glänzende Pokale zu sehen. Peter Hilcher ist nicht nur beruflich als Kfz-Meister mit Leidenschaft an Autos zugange, auch privat ist er ein Auto-Schrauber durch und durch. „Motorsport ist der Vorreiter für die Technisierung gewesen. Zu Beginn stand das Tuning am Pferd“, sagt Hilcher und lacht.

95 Jahre MSC Ludwigsburg

Hilcher ist seit acht Jahren Mitglied im Motorsportclub Ludwigsburg, seit vier Jahren ist er der Vorsitzende des Vereins, der im März sein 95-jähriges Bestehen feierte. „Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die meisten Menschen nicht mal genügend Geld für ein Moped – geschweige denn ein Automobil“, erklärt Hilcher. Er plant dieses Jahr ein Buch über 1924, das Gründungsjahr des MSC Ludwigsburg, herauszubringen, über die Gesellschaft und Autos der Zeit. „Die damaligen Autos waren unbezahlbar für normale Bürger, daher waren das schon besondere Leute, die den Verein gründeten“, so Hilcher weiter. Heutzutage hat der Verein 59 Mitglieder, zu seiner Bestzeit an die 600. „Der Verein hatte vor allem in den 80er-Jahren zu kämpfen. Da gab es einen Umbruch, etwa den Wechsel vom Käfer zum Golf 1“, sagt der Automobil-Liebhaber. Viele Mitglieder hätten damals das Interesse verloren. Wichtig sei, interessante Dinge zu planen und dadurch auch Außenstehende mitzunehmen sowie junge Leute zu rekrutieren. Deshalb achte Hilcher als Vorsitzender darauf, neben dem Motorsport auch touristische Unternehmungen auf die Beine zu stellen, etwa Ausfahrten mit der ganzen Familie, an denen man „einfach einen schönen Tag“ erleben könne.

Gerade um den Nachwuchs kümmert sich der Kfz-Meister gerne selbst. Mit einem befreundeten Lehrer der Carl-Schaefer-Schule in Ludwigsburg hat er Projekttage rund ums Tuning ins Leben gerufen. Mit den jungen Auto-Bastlern müsse man bei den Projekttagen schon was mit Autos machen, aber eben etwas Besonderes, so der Kfz-Meister. Die Lust am Beruf weitergeben und junge Leute zu motivieren, den Beruf von der Pike auf zu lernen, das wolle er in seinem einwöchigen Kurs, den er seit gut acht Jahren gebe, vermitteln.

Drei Millionen Oldtimer

Dafür macht er sogar seine Werkstatt, die er seit 1995 betreibt, eine Woche dicht. „In Baden-Württemberg fahren drei Millionen Oldtimer auf der Straße“, sagt Hilcher. Wenn der Nachwuchs den Umgang mit diesen Autos nicht erlerne, könne bald keiner mehr mit diesen Autos umgehen. Man muss nämlich bedenken: „Oldtimer“ werden Autos genannt, die mindestens 30 Jahre alt sind. Ein Golf 1 ist also bereits ein Oldtimer. „Die Innung wollte etwas dagegen machen, dass das Wissen verloren geht, daher legen die Schüler am Ende der Woche bei mir eine Prüfung mit Urkunde ab und haben dadurch eine Zusatzqualifikation.“ Auch diese Aktion nutzt der MSC-Vorsitzende, um Nachwuchs zu gewinnen. „Das darf keine Pflichtveranstaltung sein im Verein, wir wollen alle Spaß haben“, sagt er. Von den sieben Vorstandsmitgliedern seien fünf unter 30 Jahren, betont Hilcher stolz. Freude und Kameradschaft, deshalb sei auch er selbst dabei. Und das erfolgreich. 2003 nahm er erstmals an einer Slalom-Meisterschaft teil, 2005 wurde Hilcher Sieger und ergatterte einige Pokale, die nun in seinem Büro stehen. Fünf Autos besitzt er aktuell, sein liebstes sei „Pinky“, ein Golf 1 Cabrio, Baujahr 1984, das er einem seiner ersten Kunden 1995 für 200 D-Mark abkaufte, reparierte und umlackierte. „Die Farbe sollte etwas Besonderes sein“, schwärmt der Kfz-Meister. Er entschied sich für ein Lila-Metallic, das er bei einem BMW Cabrio gesehen hatte. Es sei über die Jahre „ein richtiger Hype“ um sein Auto entstanden.