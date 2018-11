Radiogeschichte   Mit viel Herz und Humor

Kreis Ludwigsburg / Jörg Palitzsch

Es gibt Zufälle, die nur das Leben selbst so schreiben kann. Frank Gerlach hat alles gesammelt, was man über das „Rundfunk-Fritzle“ sammeln kann, und wird doch noch immer wieder überrascht.

So hat er jüngst aus einem Archiv in Ludwigsburg-Eglosheim ein Plakat aus dem Jahre 1951 erhalten, auf dem der einst im ganzen Land bekannte Künstler Erich Hermann groß angekündigt wurde. Auch beim SWR, bei dem Hermann nach dem Krieg seine Heimat gefunden hat, wurde jüngst im Archiv eine Silvesterfeier aus dem Jahre 1953 zu Tage gefördert, auf dem das „Rundfunk-Fritzle“ ein Gute-Nacht-Lied singt. „Noch ist auch beim SWR nicht alles digitalisiert“, sagt Frank Gerlach, vielleicht in der Hoffnung, es könnten dort noch weitere Schätze verborgen sein.

Wenn Frank Gerlach über seinen Opa berichtet, spürt man etwas von der innigen Nähe der beiden. Auf alten Fotos sieht man den kleinen Frank auf einer Fensterbank stehend, wie er Erich Hermann in die Nase zwickt. 1994 hat Gerlach dann auch eine CD veröffentlicht, die 23 Lieder und Sketche des „Rundfunk-Fritzle“ enthält. Eingespielt wurde die CD in den bekannten Bauer Studios in Ludwigsburg. Darunter das bekannte „Killesberg, mein Paradies“, komponiert von Wolfgang Geri, bei Philips als Single erschienen, auf der Rückseite das bekannte Lied „Ja, bei ons wird g‘schafft“. Davon gingen über 100 000 Vinylscheiben über den Ladentisch. Dazu sind noch zwei weitere Singles vom „Fritzle“ erschienen, „Mein lieber Junge“ und „Die Hauptsach“, ebenfalls bei Philips, sowie bei Electrola „Mein Opa ist jetzt pensioniert“ und auf der B-Seite „Der gute, alte Neckar“.

Schwäbische Liedklassiker, die vielen noch in Erinnerung sind, weil sie sehr oft im Radio über den Äther geschickt wurden. Für eine LP hat es seinem Großvater nicht mehr gereicht, sagt Frank Gerlach, auch deshalb habe er die CD produziert. Im Booklet ist dann auch eine Widmung des Enkels zu lesen: „Diese CD ist einzig und allein Dir gewidmet, einem großartigen Künstler mit Herz und Humor, meinem über alles geliebten Opa“.Tatsächlich hat Erich Hermann Radiogeschichte geschrieben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Hunger nach humoristischer Unterhaltung groß, und das „Rundfunk-Fritzle“, ein Meister der Mimik und der Stimme, befriedigte diese Nachfrage. Nach einem Auftritt in der Untertürkheimer Sängerhalle engagierte ihn 1946 der Sendeleiter von Radio Stuttgart, Franz Ulrich Gass, am 21. September für eine erste Funkaufnahme. Nur ein Jahr später gelang Erich Hermann als „Fritzle“ im Weihnachtsalmanch von Radio Stuttgart der große Durchbruch. Was folgte, war eine Karriere, die heute so nicht mehr vorstellbar wäre.

In der Person des „Rundfunk-Fritzle“ vereinten sich viele Charaktere. So schlüpfte Erich Hermann auf der Bühne in die Rollen von „Onkel Gustav“ und „Onkel Paul“, er spielte seinen eigenen Großvater, Tante Frieda, „Dr Oigabrödler“, „Dr Bruddler“ und mit spitz aufgetürmten Haaren Herr Göckeler, Vorstand des Geflügelzuchtvereins. Schwäbische Figuren, die Hermann mit allen Besonderheiten präsentierte.

Besonders erfolgreich sei die Deutschland-Tournee der Firma Maggi gewesen, so Frank Gerlach. In die Dortmunder Westfalenhalle drängten sich über 5000 Besucher, um das „Fritzle“ und seine Mitstreiter zu sehen, und der Erfolg der Tour schlug sich bei Maggi mit einer Umsatzsteigerung von 30 Prozent nieder.

Dabei hat sich Erich Hermann immer in prominenter Gesellschaft befunden. Neben Willy Reichert, Oscar Heiler und Max Strecker sind dies auch Josephine Baker und Johannes Heesters.

Publikum auch in der Schweiz

„Seine größten Erfolge feierte das Rundfunk-Fritzle bis Ende der 1960er Jahre“, sagt Enkel Frank Gerlach. In der zweiten Hälfte seiner Karriere begeisterte der sympathische Schwabe auch sein Publikum in der Schweiz und Österreich. beim Süddeutschen Rundfunk war er fest verankert, Kinder- und Wunschsendungen gehörten zum Repertoire, wie Hörspiele und Sketche. Die Wandlungsfähigkeit von Erich Hermann war beeindruckend: Vom kleinen Steppke Fritzle schlüpfte er wenige Augenblicke später in die Rolle des Großvaters. 1967 schaffte es der Stuttgarter dann mit seiner imaginären Verwandtschaft ins noch junge Medium Fernsehen. Längst zählte er zu den „großen Schwaben“ und stand in einer Reihe mit Willy Reichert, Oscar Heiler und Werner Veidt.

1973 erleidet Erich Hermann einen schweren Schlaganfall. Er muss sich seine Sprache wieder aneignen und kämpft sich erneut nach oben, sagt Frank Gerlach. Die Auftritte fallen trotzdem rarer aus, gleichwohl wird das „Rundfunk-Fritzle“ im Ländle nicht vergessen. 1981 erhält er das Bundesverdienstkreuz am Bande. Am 18. Juli 1984 stirbt Erich Hermann im Alter von 73 Jahren.

Die Trauerrede hielt Fritz Winker, von dem eine der bewegendsten Aussagen stammt: „Der Charakter bedeutet im Leben eines Menschen das Primäre, wogegen das Können erst an zweiter Stelle folgt. Beides zusammen, in Harmonie vereint, führen zum Erfolg des wahren und echten Künstlers. Erich Hermann besaß diese Eigenschaften in hohem Maße.“