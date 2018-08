Frankenbahn Mit Folien gegen die Hitze

Kreis Ludwigsburg / bz

„Verbesserungen für Fahrgäste in nicht klimatisierten Fahrzeugen“, so titelt die DB Region Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung, die am Montag verschickt wurde, und spricht von „Helfer gegen die hohen Außentemperaturen“: Die DB Regio Baden-Württemberg beklebt an insgesamt 28 Fahrzeugen Fenster mit sogenannten Hitzeschutzfolien. Dabei geht es um Doppelstockwagen DBuz, die auf der Frankenbahn verkehren.

„Im gemeinsamen Gespräch mit dem Verkehrsministerium haben wir beschlossen, in nicht klimatisierten Fahrzeugen für Erleichterungen für unsere Fahrgäste zu sorgen“, erklärt David Weltzien, Vorsitzender der Regionalleitung der DB Regio AG in Baden-Württemberg, die Maßnahme.

In den nächsten Wochen werden die Zugfenster beklebt, dabei verwenden die Mitarbeiter knapp 800 Quadratmeter Folie. Die DB Regio erhofft sich bis zu vier Grad niedrigere Temperaturen in den Fahrzeugen.

Bei den hohen Außentemperaturen über 30 Grad erhalten Fahrgäste der Franken-, Remsbahn und Bodenseegürtelbahn bei Bedarf zudem weiterhin kostenlos Wasser. Erwartet wird, dass bis zum Ende der Hitzewelle rund 25 000 Liter Wasser ausgehändigt werden, heißt es in der Pressemitteilung.