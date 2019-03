Unfall Mit BMW in den Gegenverkehr

Mit BMW in den Gegenverkehr

Murr/Steinheim / bz

Nach dem tödlichen Unfall am Freitagabend (die BZ berichtete) gab die Polizei nun weitere Einzelheiten bekannt. Ausgelöst wurde der Unfall demnach, weil eine 19 Jahre alte Fahrerin eines 3er-BMW auf der Landesstraße 1100 von Steinheim in Richtung Murr kurz nach 19 Uhr nach links in den Gegenverkehr geriet, die Ursache ist noch unklar. Unmittelbar vor dem Steinbruchtunnel kollidierte der BMW mit einem entgegenkommenden Pkw Dacia einer 46-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern, ein dem Dacia folgender BMW einer 71-Jährigen fuhr auf den sich drehenden Dacia auf.

Die erst 19 Jahre alte Beifahrerin im 3er-BMW wurde einge­klemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, sie musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geschnitten werden. Auch die Fahrerin des Dacia wurde eingeklemmt. Schwer verletzt wurde auch die Fahrerin des 3er-BMW. Die 71-Jährige wurde leicht verletzt.