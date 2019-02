Gericht Missbrauch: Täter wohl geständig

Remseck/Stuttgart / Bernd Winckler

Vor einer Jugendschutzkammer des Stuttgarter Landgerichts hat jetzt der Prozess gegen einen 19-jährigen Jugendtrainer eines Sportvereins in Remseck wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen begonnen. Das Verfahren wird allerdings auf Antrag der Verteidigung komplett nichtöffentlich durchgeführt.

Dem Vernehmen nach, hat der 19-Jährige bereits am ersten Verhandlungstag vor der 2. Großen Strafkammer die Vorwürfe zugegeben. Nach der umfangreichen Anklageschrift soll er als Trainer verschiedener Jugendmannschaften in Remseck und Pattonville in insgesamt drei Fällen Jugendliche im Alter zwischen 13 und 14 Jahren sexuell missbraucht haben. Wie die Anklage dem jungen Mann weiterhin vorwirft, habe er die sexuellen Leistungen seiner Opfer mit Geldzahlungen und auch mit anderen Vereinsvorteilen honoriert. Am 17. August 2018 kamen die Vorwürfe ans Licht. Der Angeklagte sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Handlungen gefilmt

Ob alle drei Sportvereine in Remseck von den sexuellen Verbrechen an Kindern und Jugendlichen betroffen sind, ist nicht bekannt, da die Beweisaufnahme im Prozess ausschließlich hinter verschlossenen Türen stattfindet. Auch die Verlesung der Anklageschrift wurde nichtöffentlich vorgetragen. Darin wirft der Ankläger dem 19-jährigen vor, neben dem sexuellen Missbrauch von drei 13- bis 14-jährigen Jungen, auch einen 20-Jährigen dergestalt sexuell beleidigt und missbraucht zu haben, indem er ohne dessen Wissen sexuelle Handlungen gefilmt habe. Alle vorgeworfenen Straftaten soll der Angeklagte über mehrere Monate hinweg begangen haben, bis sich im August vergangenen Jahres Eltern eines 14-jährigen Sportlers an die Polizei gewandt hatten. Sie hatten festgestellt, dass der 19-Jährige ihrem Sohn über einen Messengerdienst verschiedene sexuelle Angebote unterbreitet hatte. Daraufhin hatte die Polizei im Laufe der Ermittlungen auch die Wohnung des Beschuldigten durchsucht und mehrere Datenträger sichergestellt. Ihm wird jetzt auch der Besitz pornografischen Materials vorgeworfen.

Die Jugendschutzkammer hat insgesamt vier Verhandlungstage terminiert. Da der 19-Jährige offensichtlich geständig ist, verzichtet man auf einen langen Prozess. Schon Ende nächsten Monats soll das Urteil gesprochen werden. Auch dies in nichtöffentlicher Sitzung.