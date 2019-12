Die Antiquariatsmesse in der Ludwigsburger Musikhalle findet vom 23. bis 25. Januar 2020 statt, es ist die 34. Veranstaltung dieser Art. Insgesamt 55 Antiquare kommen aus Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien. Neue Aussteller sind Aegis aus Laichingen, Büchergärtner aus St. Ingbert, Enotria aus St. Wendel und Rabenschwarz aus Braunschweig, die wie alle Aussteller in der Musikhalle zahlreiche antiquarische Bücher, Autographen und Graphiken aus dem 15. bis 20. Jahrhundert im Angebot haben.

Eine Karte für alle drei Tage kostet drei Euro und ist ein Kombiticket, das auch für die Verbandsmesse Stuttgart gilt. Zur 34. Messe gibt es freien Eintritt für alle Besucher unter 34 Jahren.

Das Rahmenthema der Messe lautet „Antiquaria multikultura – Toleranz, Vielfalt, Freiheit.“ Gesellschaften können sich bereichern, wenn sie Einflüsse von außen aufnehmen, so die Veranstalterin Petra Bewer vom Architektur-Antiquariat in Stuttgart Das beste Beispiel dafür sei die Stadt Ludwigsburg selbst. Vor über 300 Jahren haben italienische Baumeister und Handwerker die Stadt geplant und gebaut, bis in die Gegenwart beeindruckt die prächtige barocke Architektur. Dies werde heute gerne vergessen, so Petra Bewer. Weit verbreitet sei dagegen ein ausgrenzendes nationalistisches und rassistisches Denken, die Angst vor „Überfremdung“ grassiere. Diesem Trend wollen die Aussteller mit ihren Angeboten etwas entgegensetzen und zeigen, wie befruchtend ein Miteinander von Gesellschaften sein kann.

Das teuerste Angebot im Katalog ist ein „Musikalisches Album zur Erinnerung an günstige Freunde, angelegt von Aloys Fuchs”, österreichischer Musikwissenschaftler und Sammler (1799–1853). Ein prächtiges Album mit 115 Musikhandschriften berühmter Komponisten und Musiker des 19. Jahrhunderts, die fast alle für Fuchs persönlich verfasst wurden. Es beinhaltet unter anderem Beethoven, Chopin, Liszt, Lortzing, Mendelssohn-Bartholdy, Rossini, Schubert, Robert und Clara Schumann. Das Antiquariat Inlibris/Kotte setzt den Preis mit 1,8 Millionen an.

Günstig dagegen ist ein Vintage-Foto von Walt Disney für 7000 Euro. Noch günstiger ist eine Charlie Chaplin-Tuschfederzeichenung von Rudolf Ausleger aus den Jahren 1923/24 für 1000 Euro. Ein Angebot des Rotes Antiquariats, Berlin und Zürich, Wobei es einzelne Exemplare der geschätzten 20 000 Bücher, Autographen und Grafiken bereits ab 50 Euro gibt.

Im Angebot ist auch eine Ausgabe des Korans. 1734 übersetzt Georg Sale den Koran „unmittelbahr aus dem Arabischen Original in das Englische“ und fügt „aus den bewährtesten Commentatoribus genommene Erklärungs-Noten“ bei. 1746 erschien die von Theodor Arnold „aufs treulichste wieder ins Teutsche verdollmetschte“ Ausgabe bei Johann Heinrich Meyer in Lemgo. Von Bedeutung ist diese Ausgabe, weil Johann Wolfgang von Goethe sie für den West-östlichen Diwan (erschienen 1819, erweitert 1827) verwendete. Ein Angebot des Antiquariats von Michael und Stefan Lenzen au Düsseldorf, das für das prächtig erhaltene Werk 1500 Euro erwartet.

Angeboten wird bei der Antiquaria ebenso ein Katalog aus Japan. Über Jahrhunderte hat sich Japan von der Außenwelt abgeschottet. 1926 findet die erste deutsche Kunstausstellung in Tokyo statt. Den seltenen, reich bebilderten und zeitgleich mit der Ausstellung in der

japanische Hauptstadt erschienenen Katalog bietet das Stader Kunst-Kabinett für 1750 Euro an.

Ein weiteres besonderes Buch kommt aus Colmar. 1811 erscheint bei Risler in Mülhausen das „Oberrheinische Kochbuch“, verfasst von Marguerite Spoerlin. Es ist das erste regionale Kochbuch seiner Zeit und eines der frühesten Kochbücher einer Frau für Frauen. Nachdrucke gibt es zahlreiche, doch die seltene Originalausgabe bringt die Librairie Le Cadratin aus Colmar für 1800 Euro zur Messe mit. Den gesamten Katalog gibt es im Internet.

www.antiquaria-ludwigsburg.de