Mundelsheim Martinimarkt hinterm Tor

Mehr als 60 Stände waren für den Martinimarkt in Mundelsheim aufgebaut und das kam an bei den Besuchern. © Foto: Richard Dannenmann

Mundelsheim / Uwe Deecke

Die Kuchen des Fördervereins waren gefragt in der Ortsmitte Mundelsheim zum traditionellen Martinimarkt. Der Verkauf lief wie am Schnürchen. 35 Kuchen hatten die Eltern der Schulkinder gebacken, die der 130 Mitglieder starke Förderverein am Samstag verkaufte. „Es hat sich etabliert in vielen Jahren“, sagte Kassierer Heiko Druckenmiller. Der Erlös ging in dieser Zeit in eine Kletterwand und ein Holzschiff an der Schule, es gab Autorenlesungen oder eine Tournee-Oper. Als feste Veranstaltung biete der Förderverein inzwischen den jährlichen Eislauftag an, der in der EgeTrans-Arena stattfindet und sehr viel Anklang bei den Schülern finde, so Druckenmüller.

Zufrieden mit Ernte

Die Obsterzeugergenossenschaft bot weiter oben an der Straße nicht nur die Äpfel und Birnen aus diesem Jahr an, sondern auch Walnüsse, Apfelmarmelade und einen Apfelschnaps. „Wir wollen uns hier natürlich präsentieren“, erklärte Genossenschaftsvorstand Wolfgang Jäger, der in diesem Jahr mit der Ernste sehr zufrieden war.

Geöffnet hatte auch die Stiftsscheuer, wo die Weinbauausstellung und die Küfer- und Wagnerwerkstatt des Geschichtsvereins besichtigt werden konnte. Die Geschichte des Weinbaus in Mundelsheim wurde nicht nur auf Schautafeln und in Vitrinen vermittelt, sondern auch in einer Diashow mit alten Farbbildern des früheren Rektors Franz Prohaska. Bilder von der Weinlese, als es noch Ochsengespanne gab, aber auch schon Traktoren von jenen Wengertern, die es sich leisten konnten. Die neue Ausstellung mit altem Spielzeug war gleich am Eingang aufgebaut und zeigte, wie man sich früher die Zeit mit den Kindern vertrieb. Für den Geschichtsverein war es ein sehr erfolgreiches Jahr, berichtete Anne Fink. 16 Führungen gab es 2018, so viele wie noch nie.

Draußen war die Straße voll mit Angeboten aller Art. Taschen, Korbwaren, Strickwaren, Tischtücher, Schmuck, Mode für Groß und Klein, Kinderbücher, Schuhe, Besen und Bürsten, Kräuter, Tees, Gewürze, Wolle, Trockengestecke, Haushaltswaren, Weihnachtsbasteleien und Süßwaren waren zu haben. Auch Teppichklopfer gab es hier zu erstehen, Glühbirnen in allen Stärken und einfallsreicher Weihnachtsschmuck aus Baumrinde.

Adventstimmung

Parallel zum Martinimarkt zeigte auch wieder die Kellerei ihre Produkte. Bei den Weintagen des Käsbergkellers Mundelsheim, die am Samstag und Sonntag in der Käsberghalle stattfanden, konnten edle Weine verkostet werden. Am Sonntagnachmittag lohnte auch ein Besuch des Adventsbasars im CVJM-Haus in der Kappelstraße, wo es für die Besucher Adventskränze, Adventsgestecke, und selbstgebastelte Geschenkideen gab. Die katholische Kirchengemeinde und der Christliche Verein Junger Menschen Mundelsheim boten hier in gemütlicher Atmosphäre Kaffee und selbst gebackenen Kuchen an.