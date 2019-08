In Großingersheim gab im 18, Jahrhundert Krämermärkte, wie in der Ortschronik des Kleiningersheimer Pfarrers Richard Stein aus dem Jahre 1902 nachzulesen ist. Im Zentrum stand dabei das Rathaus, an dem heute noch zwei Torbögen an diese Marktzeit erinnern.

Im Mittelalter befand sich auf dem jetzigen Platz des alten Rathauses ein sogenannter Pflegehof des Frauenklosters Pforzheim. Pflegehöfe dienten zur Abwickeln von Rechts- und sonstigen Geschäften mit der Bevölkerung, beispielsweise zum Handel mit Produkten des Klosters, oder als Zehnthöfe zum Einsammeln von Abgaben – meist als Naturalien.

Um 1570, so berichtet Stein, erwarb die Gemeinde das Gebäude für ein Rathaus. Mit dem Beginn des 30-jährigen Kriegs 1618 wurde der einstige Pflegehof völlig umgebaut. In diesem Jahrhundert wurde auch das Erdgeschoss groß angelegt, da man sich auf die sogenannte Marktgerechtigkeit einrichtete, sprich man durfte Märkte, auch im Sinne von Tauschgeschäften, abhalten. Lange konnte man sich an dieser Art von Geschäftigkeit in Großingersheim aber nicht erfreuen.

Geschichtlich war das 17. Jahrhundert vor allem durch den 30-jährigen Krieg geprägt, der zu Verwüstungen und bitterster Not führte. Allein im Herzogtum Württemberg sank die Bevölkerung während des Krieges von 400 000 auf 50 000 Menschen – nur jeder achte überlebte hier den Krieg. Ab 1621 führten klimatische Bedingungen in Baden-Württemberg zu einer weiteren Verschärfung der Situation. Kälte und zu starke Niederschläge sorgten ganze acht Jahre lang für Missernten. Die Folge waren extreme Teuerungen, sodass sich die Menschen Nahrungsmittel nicht mehr leisten konnten und starben. Hinzu kamen auch in Großingersheim Einfälle von Franzosen, durch Württemberg zogen erst die Scharen Tillys, dann die Truppen Wallensteins. Zudem kam im Gefolge der fremden Soldaten die Pest ins Land, allein im Kleiningersheim starben laut Richard Stein 1626/27 in sieben Monaten insgesamt 76 Personen.

Kaufbuden in den Gassen

Eine Besserung für Menschen und Märkte gab es erst im 18. Jahrhundert. Pfarrer Stein schreibt in seiner Chronik, dass „wieder“ zwei Krämermärkt in Großingersheim abgehalten wurden, ein Hinweis, dass es diese Märkte schon früher gab. Als Markttage werden Mariä Verkündung, 25. März, und Egidi, auch Ägidiustag, 1. September, genannt. Vor dem Rathaus und in den benachbarten Gassen wurden die Kaufbuden aufgestellt, beschreibt Stein die Markttage sehr detailliert. Hinzu kommt: Besonders erwählte und mit Waffen ausgerüstete Bürger haben dabei für die Ordnung des Marktgeschehens gesorgt.

Doch damit nicht genug. Stein berichtet sogar von einem Viehmark in Großingersheim, der 1805 am Dienstag nach Mariä Geburt, 8. September, stattgefunden hat.

Der Kleiningersheimer Kirchenmann hat in seiner Chronik einen genauen Blick auf die Lebenssituation der Groß- und Kleiningersheimer geworfen. In Bezug auf die Märkte hat er die Veränderungen vor über 100 Jahren im Ort aber auch sehr schnell erkannt.

„In der Gegenwart“, so notierte Pfarrer Richard Stein im Jahr 1903, „haben die Märkte an kleineren Plätzen ihre Bedeutung vollends verloren“.