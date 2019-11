Nach dem Nein der Stadt Marbach zu den Plänen von Landrat Dr. Rainer Haas, auf dem Gesundheitscampus eine Klinik für seelische Erkrankungen und ein Pflegehotel zu bauen, meldet sich jetzt Matthias Ziegler, Regionaldirektor der Regionalen Kliniken-Holding (RKH) Ludwigsburg-Bietigheim, zu Wort. „Ich halte einen Konsens in der Frage für möglich“, sagt er.

Gesundheitscampus scheint real

Ziegler äußerte sich zuversichtlich, dass auf dem Gesundheitscampus in Marbach durchaus das bereits Geplante Realität werden könne. „Für jedes einzelne Projekt gibt es eine Grundsatzentscheidung“, sagt er und wirbt dafür, dass sich Landrat und Stadträte noch einmal zusammensetzen, um eine Lösung für die jetzt zur Diskussion stehenden Bauprojekte zu finden. Die Stadt Marbach verweigert die Baugenehmigung für die psychosomatische Klinik und das Pflegehotel, für die Landrat Haas einen Investor und Betreiber gefunden hat (die BZ berichtete).

Der Marbacher Bürgermeister Jan Trost fordert eine Gesamtplanung für den Gesundheitscampus und steht mit den möglichen Nachfolgern des scheidenden Landrats in Verbindung. Haas hingegen möchte mit den Marbachern noch einmal reden.

Aktuell betreibt die RKH das Marbacher Krankenhaus noch in der bestehenden Form bis zum 1. Juli 2020 mit 65 Betten im stationären Bereich. „Wir haben große Probleme, im Pflegebereich Stellen zu besetzen“, informiert Ziegler auf Anfrage. So könnten manchmal nur maximal 55 Betten belegt werden. Im Pflegedienst seien derzeit 50 Mitarbeiter angestellt, aber nicht alles Vollzeitkräfte. Die RKH müsse zeitweilig mit Zeitarbeitskräften Lücken schließen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Trotz des Aderlasses habe die RKH für ihr Pflegepersonal in Marbach ein genau ausgearbeitetes Konzept, betont Ziegler. „Jeder Mitarbeiter weiß genau, wo er nächstes Jahr tätig ist.“ Die RKH-Leitung sei auf Wünsche eingegangen und habe bei der Personalplanung für die Umzüge der Inneren Abteilung und der Geriatrie nach Ludwigsburg oder Bietigheim-Bissingen die Pflegekräfte und Ärzte an dem Prozess beteiligt. „Bei uns hat jeder Mitarbeiter eine Perspektive.“ Für die möglichen Patienten, also die Bevölkerung in Marbach und Umgebung, ändere sich in der Versorgung nicht viel, auch wenn es im Marbacher Krankenhaus die Innere Abteilung und die Geriatrie nicht mehr geben werde, stellt der RKH-Chef klar. Das liege daran, dass die zentrale Verteilung der Patienten schon seit Jahren vom Ludwigsburger Klinikum aus geschehe. Wenn derzeit ein Marbacher mit einer Lungenentzündung stationär im Krankenhaus in der Schillerstadt aufgenommen werde, sei das auf die Verteilung aus der Ludwigsburger Zentrale zurückzuführen. Künftig würden solche Notfälle im Ludwigsburger Großklinikum noch stärker zentralisiert. Dort werde rund um die Uhr gearbeitet, und Verdachte auf Schlaganfälle und Herzinfarkte werden laut Ziegler mit modernen Geräten und Fachärzten behandelt. „Das funktioniert seit vielen Jahren gut.“

Erhalten bleibt auf jeden Fall auch nach dem 1. Juli 2020 der chirurgische OP-Bereich in Marbach, versichert der RKH-Regionaldirektor. Das Gesundheitszentrum II werde später gebaut und dort fänden dann auch Operationen statt. Die Belegärzte der Chirurgie seien nicht unbedingt nur für Ortsansässige zuständig. Und auch die Mediziner hätten Praxen außerhalb, etwa in Lauffen und Stammheim. Gleichwohl profitierten auch Menschen aus Marbach und der Umgebung, die Operationen in Wohnortnähe vornehmen lassen könnten. Noch geklärt werden müsse, ob der Kliniken-Aufsichtsrat zum chirurgischen OP-Bereich Kapazitäten für eine stationäre Unterbringung über Nacht schaffe. „Immer mehr Operationen finden ambulant statt“, so Ziegler. Es gebe auch Vorgaben der Krankenkassen. Das finanzielle Risiko für eine Auslastung der Betten müsse die RKH tragen. Darüber werde der Kliniken-Aufsichtsrat noch entscheiden müssen – und hier könnte Klärungsbedarf zwischen dem Landkreis Ludwigsburg und der Stadt Marbach liegen, so der RKH-Regionaldirektor.

Bleibt auch nach Wegzug

Gesichert sei hingegen die endoskopische Behandlung der Inneren Abteilung. Das werde es auch nach dem Wegzug der Inneren aus Marbach hier geben, versichert Ziegler. „Sonst hätten wir wirklich eine echte Versorgungslücke.“ Die Kassenärztliche Vereinigung habe schon eine Lizenz zugesagt. „Darauf können wir uns verlassen.“ Das alte Krankenhaus werde, so Ziegler, erst abgerissen, wenn das Gesundheitszentrum II in Betrieb gegangen ist. Auf dem Boden des alten Krankenhauses soll die Klinik für seelische Erkrankungen entstehen. Um den bereits gefassten Grundsatzbeschluss umzusetzen, braucht die RKH die Baugenehmigung der Stadt. Eine Überplanung des gesamten Geländes, wie sie die Stadt Marbach fordert, findet der RKH-Chef nicht realisierbar. Die Planungen würden sich „über einen unvorstellbar langen Zeitraum erstrecken“, prophezeit er. Deshalb sei es gut, zunächst das Gesundheitszentrum II und die Klinik für seelische Erkrankungen zu realisieren und Reserveflächen für andere Krankenhäuser bereitzuhalten.