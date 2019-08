Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter (WSA) Heidelberg und Stuttgart sind im März zu einem neuen Amt „Neckar“ zusammengefügt worden. Der Zusammenschluss, der in Neckarwestheim vollzogen wurde, ist Teil einer Ämterreform. Die WSA Neckar ist nun für einen größeren Verkehrsraum zuständig. Die Zusammenlegung von 39 Ämtern auf zukünftig 17 betrifft rund 10 000 Beschäftigte, Ziel sind straffere Strukturen und mehr Gestaltungsmöglichkeiten, um in den Regionen flexibler und serviceorientierter handeln zu können.

Und vor dem neuen Amt liegt eine Mammutaufgabe – der Ausbau der Neckarschleusen zwischen Mannheim und Plochingen. Dazu soll an allen Staustufen auf der rund 200 Kilometer langen Strecke jeweils eine Schleusenkammer, die derzeit noch 110 Meter lang sind, um 30 Meter verlängert werden. In einem ersten Schritt betrifft dies die Schleusen zwischen Mannheim und Heilbronn. In einem zweiten Schritt dann die Schleusen bis Plochingen, also auch die im Landkreis Ludwigsburg, wie etwa in Besigheim, Hessigheim, Pleidelsheim, Marbach, Poppenweiler und Aldingen.

Das Ziel ist, die Wasserstraße durchgängig für 135 Meter lange Schiffe befahrbar zu machen. Geplant sind auch Neubauten, sowie Modernisierungen der bis zu 80 Jahre alten Schleusen.

Die Kosten belaufen sich auf eine Milliarde Euro. Dafür zuständig ist der Bund. Laut Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger (CDU) ist das Projekt in den „Vordringlichen Bedarf“ des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen worden. 2050 soll der komplette Ausbau fertig sein.

Die Erweiterung der Schleusen hat einen wirtschaftlichen Hintergrund. 2018 transportierten 5750 Schiffe auf dem Neckar rund 4,6 Millionen Tonnen Material. Wegen Niedrigwasser aber weniger als 2017, wo das Frachtaufkommen bei 5,5 Millionen Tonnen lag. Haupttransportgüter auf der Wasserstraße im Schwabenland sind Baustoffe, Salz und Metall. Hinzu kommt noch ein anderer Aspekt: Der Transport von Gütern auf dem Neckar ist umweltfreundlicher als auf der Straße. Auf dem Wasser gibt es auch keine Staus, wie in der staugeplagten Region Stuttgart. Und der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) weist ergänzend darauf hin, dass die Schifffahrt als einziger Verkehrsträger noch freie Kapazitäten habe.

So blickte Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, bei dem Zusammenschluss der Ämter in Neckarwestheim zuversichtlich in die Zukunft. Ab sofort liege die Kompetenz und Verantwortung für den gesamten Neckar in einer Hand.

Starke Ämter für große Reviere sei der richtige Schritt in die Zukunft. Die Nutzer der Wasserstraßen würden davon profitieren.