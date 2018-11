Ditzingen Loba expandiert weiter

Die Firmen im Portrait

Über Wakol: Die Wakol GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Verlegewerkstoffe, Industrieklebstoffe und Sealing Compounds und steht seit über 80 Jahren für höchste Qualität und Kundennähe. Das Familienunternehmen gehört seit 2015 mehrheitlich zur Ardex-Gruppe. Am Hauptsitz in Pirmasens werden über 185 Mitarbeiter beschäftigt, weltweit sind es in der Gruppe rund 230.

Über Loba: 1922 gegründet, bilden die Gestaltung, Veredelung und Pflege von Parkett- und Holzfußböden seit fast 100 Jahren das Kerngeschäft des Unternehmens mit Sitz in Ditzingen. Loba besitzt zudem Tochtergesellschaften in Brasilien und China sowie Joint Ventures mit Wakol. Die Gruppe beschäftigt aktuell rund 120 Mitarbeiter, davon 97 in Ditzingen.

Über Ardex: Die Ardex GmbH ist einer der Weltmarktführer bei hochwertigen bauchemischen Spezialbaustoffen. Als Gesellschaft in Familienbesitz verfolgt das Unternehmen seit mehr als 65 Jahren einen nachhaltigen Wachstumskurs. Die Gruppe beschäftigt heute über 3000 Mitarbeiter und erwirtschaftet weltweit einen Gesamtumsatz von mehr als 770 Millionen Euro.