Neugierige BZ-Leser sind gefragt: Die BZ hat eine neue App, um die Bietigheimer, Sachsenheimer und Bönnigheimer Zeitung nicht nur am Küchentisch, sondern auch in der S-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit oder zwischendurch lesen zu können – und das per Smartphone oder Tablet. Mit neuen Funktionen wie dem Themenmonitor und der Möglichkeit, Inhalte auszuschneiden und direkt zu teilen, haben wir die BZ-App verbessert – zumindest sehen wir das so. Allerdings sind Sie jetzt gefragt: Mit dem Code

BZTESTEN

können Sie zwei Wochen lang kostenlos die App ausprobieren. Letzter möglicher Anmeldetag ist der 31. Juli. Melden Sie sich anschließend per E-Mail bei uns (redaktion@bietigheimerzeitung.de). Wir laden Sie in die Redaktion zum Kaffee ein und fragen Sie nach Ihrer Meinung. Was gefällt Ihnen an der neuen App, was stört Sie? Sagen Sie es uns.