Besuch Lebenslanges Lernen als Schlüssel

Ditzingen / Frank Ruppert

Bei einem solchen Besuch geht es nicht um Selbstbestätigung, sondern darum, etwas zu lernen und mitzunehmen“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag während seines Besuchs bei Trumpf in Ditzingen. Der Minister wollte sich beim Werkzeugmaschinenbauer und Laserhersteller über Ausbildung und Arbeit in Zeiten von Industrie 4.0 informieren. Bei Trumpf ist man stolz auf die Errungenschaften auf dem Gebiet der Automatisierung und Vernetzung. Hat ein Kunde für ein Teil früher vier Tage warten müssen, gehe dies heute innerhalb von vier Stunden. Der Kunde fotografiert das Teil einfach oder gibt es in ein Programm ein, dann wird es direkt produziert. „Wenn er es vor 12 Uhr reinschickt, kriegt er das Produkt oder Ersatzteil noch am selben Tag“, erklärte Matthias Kammüller, der als sogenannter Chief Digital Officer innerhalb der Geschäftsführung maßgeblich am Fortschritt Richtung Industrie 4.0 verantwortlich ist.

Kammüller und seine Frau, die Trumpf-Geschäftsführerin Nicola Leibinger-Kammüller führten den Besuch aus Berlin durch ihr Unternehmen. Matthias Kammüller zeigte Heil dann in einer Präsentation in komprimierter Weise, was die zunehmende Digitalisierung bedeutet. In einem Bereich wurde die Produktivität gesteigert, indem unter anderem statt der 24 Mitarbeiter im Jahr 2009 nun nur elf Mitarbeiter beschäftigt werden müssen. „Das geht nicht von heute auf morgen und wir konnten die 13 Mitarbeiter alle in anderen Bereichen unterbringen“, so Kammüller.

Das ist der Spagat den Heil häufiger erfolgreich sehen möchte – einerseits eine Steigerung der Produktivität durch die bessere Vernetzung und Automatisierung von Prozessen und andererseits dadurch keine steigenden Arbeitslosenzahlen zu verursachen. Für Heil und Trumpf ist die Industrie 4.0 eine logische Weiterentwicklung, die es braucht, um konkurrenzfähig zu bleiben. Daher stellt sich nur die Frage, wie sich dies auf Arbeitnehmer auswirkt. Laut Dr. Manuel Thomä, Sprecher für den Bereich Industrie 4.0 bei Trumpf, nur positiv: „Jeder der Mitarbeiter ist froh über die Entwicklung, denn sie vereinfacht die Arbeit.“

Beim Rundgang machte Heil unter anderem bei Frank Maierhofer Halt, der ihm zeigte, wie fein die Trumpf-Laser Metall bearbeiten können. Was hält der Mitarbeiter wirklich von Industrie 4.0: „Im Grunde ist es sehr positiv, weil es Prozesse verkürzt“. Das sei auch wichtig, um die Kosten für die Technik wieder reinzuholen. Heil erklärt, er habe Trumpf auch deswegen besucht, weil hier die Weiterbildung groß geschrieben werde. Nur durch lebenslanges Lernen könne man konkurrenzfähig bleiben. Das ist letztlich auch die Antwort auf die Jobfrage. Es gehe darum um die Menschen, deren Jobs durch die Industrie 4.0 bedroht sind, so zu qualifizieren, dass sie an anderer Stelle eingesetzt werden können.

Heil lobte bei einer kleinen Pressekonferenz auch die flexiblen Arbeitszeitmodelle der Ditzinger und erklärte, dass er hoffe, dass am Mittwoch das Fachkräftezuwanderungsgesetz im Kabinett beschlossen werden könne. So solle verhindert werden, dass die Falschen, will heißen beruflich Qualifizierte, abgeschoben werden. „Ich bin froh, dass dieses längst überfällige Gesetz verabschiedet werden soll“, sagte Leibinger-Kammüller. „Auch wenn es nicht alle Engpässe beseitigen kann.“