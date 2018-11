Planungen Lange Suche nach Lösungen

Uwe Mollenkopf

Alle Ideen zur Busbeschleunigung, für Ortsumgehungen, geänderte Verkehrsführungen und Umgestaltungen sowie Anregungen zum ÖPNV und Radverkehr seien auf die lange Bank geschoben worden, seit zwei Jahren tue sich nichts, beklagt CDU-Fraktionschef Thomas Wiesbauer. Die Planung durch die beauftragten Verkehrsexperten inklusive Bürgerbeteiligung brauche Zeit, das sei „der normale Prozess“ entgegnet Anette Hochmuth, die Sprecherin der Stadtverwaltung. Über die Verkehrsplanung und deren Tempo gehen die Meinungen auseinander. Immerhin: Die Ergebnisse für den ÖPNV seien jetzt da, so Hochmuth, und sie sollen am Samstag in einem Workshop mit den Bürgern vorgestellt und erörtert werden. Die Vorschläge und Ideenwerkstätten für KFZ-, Rad- und Fußverkehr sowie Mobilitätsmanagement würden im Frühjahr folgen. Worum es geht, und welche Ideen in der Diskussion sind, im Überblick.

Verkehrsprognosen Wie die Annahmen des Büros „BrennerPlan“ zeigen, die beim Bürgergespräch im November 2017 vorgestellt wurden, wächst der Verkehr in Bietigheim-Bissingen weiter kräftig. Allein schon durch neue Bauvorhaben. So hat das Büro etwa 6500 zusätzliche Fahrzeuge in 24 Stunden durch die Neubebauung des DLW-Areals angenommen. Mit 2050 Fahrzeugen wird das Fachmarktzentrum Mühlwiesen veranschlagt.

Plus 4000 Fahrzeuge auf B 27

Die Bauprojekte Ellental IV und Ellental IIb und III werden mit 1550 beziehungsweise 1250 zusätzlichen Fahrzeugen berechnet, die Entwicklungen im Gewerbegebiet des Zweckverbands Bietigheimer Weg in Ingersheim mit zusätzlichen 3900 KFZ pro Tag. Ohne Gegenmaßnahmen kämen bis zum Jahr 2030 rund 4100 Fahrzeuge pro Tag auf der B 27 am südlichen Ortseingang hinzu, auf der Straße nach Sachsenheim 3450 Fahrzeuge, auf der Großingersheimer Straße 3380.

Umfahrungen Die Experten des Büros BS Ingenieure listeten eine ganze Reihe von potenziellen Straßenbaumaßnahmen auf, um gegen die Blechlawine anzugehen: eine Westumfahrung als ortsnahe und ortsferne Variante, ergänzt durch einen ortsfernen Vorschlag der CDU und eine Nord-Westumfahrungsvariante der FDP. Weiter werden eine Südumfahrung, die Ertüchtigung der Auwiesenbrücke/B 27 (dreistreifig und vierstreifig), der Ausbau der Schwarzwaldstraße durch Verlängerung des Abbiegefahrstreifens, eine Umfahrungstrasse der Freien Wähler, der Ausbau der Bahnhofstraße/B 27, der Geisinger Straße/B 27 und Pförtnerampeln auf Machbarkeit und Kosten untersucht.

Radverkehr Hier gehen die Überlegungen unter anderem dahin, ein Radwegenetz für Alltagswege zu erstellen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erarbeiten und ein Leihradsystem aufzubauen.

Mobilitätsmanagement Mobilitätsmanagement verfolgt laut einer Definition des Landesverkehrsministeriums das Ziel, „alle von einem Betrieb oder einer Behörde ausgehenden Verkehrsströme umweltfreundlicher und effizienter abzuwickeln“. Laut BS Ingernieure wird ein Mobilitätsmanagement für die Stadtverwaltung und die Stadtwerke sowie das Busunternehmen Spillmann geprüft, ebenso kann man sich ein betriebliches und schulisches Mobilitätsmanagement vorstellen.

Umweltszenario Ein Umweltszenario soll Aussagen darüber erlauben, wie die Verkehrsprognosen beeinflusst werden, wenn es gelingt, umweltfreundliche Verkehrsarten zu forcieren.

ÖPNV Beim Öffentlichen Personennahverkehr, der Thema des Workshops am Samstag, 1. Dezember, sein soll, wird’s erstmals konkret. Das Büro „Praxl + Partner“ hat beim Bürgergespräch vor einem Jahr eine Weiterentwicklung des Busliniennetzes auf der Grundlage vorliegender Analysen sowie der festgestellten Mängel und Defizite aus der Bürgerbeteiligung ins Auge gefasst. Auch Themen wie Barrierefreiheit/Haltestellenausstattung, Linienübergänge/Verknüpfungspunkte, Pünktlichkeit/Beschleunigungsmaßnahmen sowie Tariffragen spielen eine Rolle.