Gericht Lange Haftstrafen beantragt

Asperg/Stuttgart / von Bernd Winckler

Drei der vier wegen umfangreichen Drogenhandels angeklagten Männer aus Asperg sollen zu Haftstrafen von bis zu vier Jahren und neun Monaten verurteilt werden. So lautete der Antrag der Staatsanwältin am Mittwoch vor dem Stuttgarter Landgericht.

Ein richtiges Geständnis liege nach wie vor noch immer nicht vor, wetterte am vorletzten Verhandlungstag vor der 8. Großen Strafkammer die Anklägerin in ihrem Plädoyer. Dennoch blieb sie mit ihren Strafanträgen gegen die 25- und 26-jährigen Beschuldigten unter der Zehn-Jahres-Marke, obwohl es in diesem Verfahren sich um mehr als zehn Kilo Rauschgift handelte. Doch diesen Zehn-Kilo-Deal hatten verdeckte Ermittler des Landeskriminalamts im Dezember letzten Jahres in Asperg aufgedeckt, und mussten sich jetzt aber von den Verteidigern dafür schwere Vorwürfe einhandeln: Man habe sozusagen unter den Augen der Polizei einen überwachten Handel mit Drogen betreiben müssen. Dabei hätten die Ermittler keinerlei entlastende Erkenntnisse berücksichtigt.

Verteidiger fordert Freispruch

Unter diesem Aspekt beantragte einer der Verteidiger für seinen 26-jährigen Angeklagten Freispruch. Er sei nämlich in der fraglichen Nacht im November letzten Jahres mit seinem Fahrzeug gar nicht auf dem Parkplatz jener Shisha-Bar gewesen, wie es angeblich Observationsbeamte der Polizei gesehen haben wollen.

Für die Staatsanwältin ist indes klar, dass die drei Männer im Herbst vergangenen Jahres am Asperger Bahnhof einen umfangreichen Rauschgifthandel betrieben. An einem Tag im September seien nachweislich fast 900 Gramm Drogen für 3200 Euro verkauft worden. Am 5. Oktober dann für 800 Euro ein Kokain-Geschäft. Am 7. November der Zehn Kilo-Deal, der gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz der Shisha-Bar dann an einen Verdeckten Ermittler für 30 000 Euro übergeben werden sollte. Doch zuvor wurden alle vier Angeklagten festgenommen.

Für zwei der Angeklagten forderte die Anklägerin je vier Jahre Haft. Der Dritte soll vier Jahre und neun Monate hinter Gitter. Der vierte Angeklagte ist von den Richtern aus dem Verfahren heraus genommen worden, denn sein Verteidiger hatte ihn sitzen lassen. Bis ein neuer Verteidiger gefunden ist, wurde sein Verfahren abgetrennt. Bis zur neuen Verhandlung bleibt er in Untersuchungshaft.