Die Nachfolge des Ludwigsburger Landrats Rainer Haas ist begehrt. Nun gibt es einen potenziellen Bewerber, der von den Grünen unterstützt wird. Christoph Erdmenger, 49 Jahre alt, leitet im Stuttgarter Verkehrsministerium die Abteilung Nachhaltige Mobilität. Der gebürtige Braunschweiger hat in Karlsruhe studiert und später beim Bundesumweltamt gearbeitet. Schon seit 1990 ist er Mitglied der Grünen, saß bis 2000 im baden-württembergischen Landesvorstand der Partei. Von 2006 bis 2011 war er Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt, 2011 wurde er in den dortigen Landtag gewählt, bis er zwei Jahre später nach Stuttgart wechselte. Erdmenger erklärt, er interessiere sich für das Amt: „Man ist näher bei den Bürgern und kann die Ergebnisse der Arbeit direkt erkennen.“ Ludwigsburg sei ein attraktiver Landkreis. Nun will er noch viele Gespräche führen. Privat zieht Erdmenger gerade nach Ludwigsburg.