Gabriele Szczegulski

Es ist Sonntagmorgen. Vögel zwitschern laut und anhaltend. Und zum Herz erweichen. Ein Blick auf den Balkon zeigt, warum: Es hat geschneit. Der Balkon ist über und über mit Schnee bedeckt. Kleine Vogelfußspuren zeichnen sich in ihm ab. Auf dem Balkongeländer sitzen an die 15 Spatzen und lärmen, was das Zeug hält. Und schauen mich vorwurfsvoll an. Denn vor ein paar Tagen habe ich das Vogelfutter weg geräumt, das Vogelhäuschen verstaut. Die kleinen Krachmacher waren daran gewöhnt, auf meinem Balkon immer Essbares vorzufinden. Nachdem sich die lärmende Vogelschar durch nichts davon abbringen lässt, den Balkon zu verlassen, hole ich Meisenknödel und Sonnenblumenkerne wieder hervor. Ein einmaliges Bild, wie sich die Vögel auf die Nahrung stürzen, ohne mich auch nur zu beachten. Im Nullkommanichts hat sich die Anzahl der Vögel verdreifacht, der Lärm auch.