Der Ticketverkauf für das neue Kulturprogramm der Freiberger Reihe für das erste Halbjahr 2020 der Stadt Freiberg sowie der Livemacher GmbH läuft bereits. Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm aller Sparten erwartet die Besucher, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Freiberg.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres startet die Freiberger Reihe am Samstag, 25. Januar 2020, um 20 Uhr im Prisma mit einer der interessantesten Band aus dem Südwesten, Wendrsonn, schwäbisch für „Wintersonne“. Die Band bietet Folkrock-Crossover mit poetischen Texten im schwäbischen Dialekt.

Viel Jubel, Trubel und ein buntes Spektakel erwartet die kleinen Besucher am Sonntag, 16. Februar 2020, um 15 Uhr im Prisma. Das stärkste Mädchen der Welt feiert ihren Geburtstag, Pippi Langstrumpf bringt die Villa Kunterbunt auf Hochglanz, schreibt Einladungen und schlägt nebenher noch die beiden Gauner Donner-Karlsson und Blom in die Flucht.

Am Mittwoch, 11. März 2020, 20 Uhr, ist Kathrin Randecker mit fünf Stuttgarter Bläsersolisten mit dem Programm „Die großen Werke für Klavier und Bläserensemble“ zu Gast in der Freiberger Schlosskelter. Von diesem Ensemble werden mit dem Mozart- und Beethoven-Quintett sowie dem Poulenc-Sextett die drei Kronjuwelen der Klavier- und Bläserliteratur in Freiberg gespielt.

Keine Perücken, keine Rollen, einfach lustig, aber wahr, so präsentiert sich Autor und Comedian Bastian Bielendorfer am Samstag, 14. März 2020, um 20 Uhr im Prisma. Bielendorfer erzählt unter anderem von einer Lehrerkindheit und von seiner Frau Nadja, die ihn täglich rettet, meist vor sich selbst.

Die Pisanelli Violoncellokultur ist am Mittwoch, 20. Mai 2020, um 20 Uhr in der Freiberger Schlosskelter mit dem Programm „Violoncello pur!“ zu hören. Als Ensemble spielen sie mit Vorliebe eigens arrangierte Werke und Originalkompositionen für vier Celli.

Info Eintrittskarten sind im Ticketbüro des Freiberger Rathauses Marktplatz 2, erhältlich (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, Montag, 16 bis 18 Uhr, Donnerstag, 14 bis 15.30 Uhr), sowie im Freiberger Reisebüro, Marktplatz 4, im Reisebüro Favorite, Marktplatz 15 und im Internet.

www.freiberg-an.de

www.reservix.de