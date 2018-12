Parteien Kramp-Karrenbauer stößt im Kreis nicht nur auf Gegenliebe

Kreis Ludwigsburg / Frank Ruppert

Mit knapper Mehrheit ist Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag zur neuen Bundesvorsitzenden der CDU gewählt worden. Nicht nur im Land Baden-Württemberg, sondern auch im Landkreis hatten die CDU-Funktionäre eher in Richtung des nun geschlagenen Kontrahenten Friedrich Merz tendiert. Wie geht die Basis in der Region mit dem Wahlergebnis um, und gibt es gar Merz-Anhänger, die der Partei nun den Rücken kehren?

„Ich habe auch zu denen gehört, die eher für Merz waren“, sagt Kai Hofmann, CDU-Vorsitzender in Bietigheim-Bissingen, auf BZ-Nachfrage. Eine Spaltung der Partei gibt es aus seiner Sicht nicht, dazu sei die CDU zu sehr Volkspartei, bei der es eben immer wieder verschiedene Ansichten zu bestimmte Themen gebe, die im Wettstreit zueinanderstehen. Seine Erwartungen an die neue CDU-Chefin: „Ich gehe davon aus, dass Kramp-Karrenbauer nun auch Positionen von Merz miteinfließen lässt.“ Bei einem so knappen Ergebnis sei dies geboten, so Hofmann. Zumal wenn Kramp-Karrenbauer Kanzlerkandidatin werden wolle. Meldungen über Parteiaustritte kann Hofmann nicht bestätigen: „Da gibt es weder in Bietigheim-Bissingen noch im Landkreis etwas“, sagt Hofmann, der nun zunächst abwarten will, wie die neue Vorsitzende die ersten Wochen und Monate im Amt gestaltet.

Dass die Wahl nicht allen sauer aufstößt, zeigt etwa der Pressesprecher der CDU-Bietigheim-Bissingen. „Ich war für Kramp-Karrenbauer“, sagt Karl Friedrich gut gelaunt. Natürlich gebe es da auch im Vorstand des Stadtverbands andere Präferenzen, aber auch er glaubt nicht, dass dies zu einer Spaltung oder zu Austritten führe. „Dann wäre es mit dem demokratischen Verständnis nicht weit her“, sagt Friedrich.

„Ich hatte eigentlich keine Präferenz“, sagt Martin Queißer, CDU-Vorsitzender des Verbands Bönnigheim-Kirchheim-Erligheim zum Ausgang des Parteitags. Es sei fraglich, ob nicht ein etwas forscherer Auftritt von Merz einen anderen Wahlausgang herbeigeführt hätte. Das Format mit drei Kandidaten und den unterschiedlichen Sichtweisen habe ihm aber gefallen. „Es ist halt die Frage, was im Kampf gegen die AfD besser wirkt: Jemand, der klare Kante zeigt, oder der Vermittelnde. Das wird sich aber erst im Wahlkampf zeigen“, meint Queißer. Von einer Spaltung der Partei sei nichts zu spüren, drohende Austritte seien ihm bislang auch nicht mitgeteilt worden. Die Idee, Merz in die Bundesregierung einzubinden, hält er für nicht schlecht. Zumindest seine Ideen sollen künftig einfließen, denn „die hat ja Herr Merz nicht alleine. Da gibt es viele in der Partei, die ähnlich denken, sei es bei der Wirtschaftspolitik oder der Asylthematik“, so Queißer.

Der Sachsenheimer CDU-Chef Lars Weydt zeigt sich vom Ergebnis des Parteitags in Hamburg enttäuscht, „auch wenn ich zugeben muss, dass die Rede von Kramp-Karrenbauer mitreißender war“. Als Merz-Anhänger habe er sich einen Politikwechsel gewünscht. „Frau Kramp-Karrenbauer hat gesagt, sie will sowohl Merz als auch Jens Spahn weiter einbinden. Ich hoffe, dass dies auch passiert und so vielleicht wenigstens ein kleiner Politikwechsel vollzogen wird“, sagt Weydt. Eine Verdrossenheit oder gar Austrittsankündigungen seien ihm wegen des Wahlergebnisses nicht zu Ohren gekommen: „Das war eine demokratische Wahl. Für mich ist das damit abgehakt, und jetzt gilt es weiterzumachen und die CDU-Vorsitzende zu unterstützen. Etwas anderes wäre auch nicht im Sinne von Friedrich Merz“, meint Weydt.

Die Sprecherin der Kreis-CDU, Isabel Kling, gehört zu den Anhängern Kramp-Karrenbauers. „Wir waren auch vor der Wahl im Kreis nicht so wenige, aber vielleicht nicht so laut wie die anderen“, sagt die Pressesprecherin, die auch als Delegierte in Hamburg dabei war. Für sie steht fest, dass Merz weiter eingebunden werden müsse, schließlich habe er das auch angeboten. Viele Austritte befürchte sie nicht, denn die CDU sei nun einmal eine Volkspartei mit vielen Strömungen. Zudem gehöre es dazu, auch nach einer verlorenen Wahl weiterzumachen, sagt Kling.