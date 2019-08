Mit einer leichten Verbeugung beginnt der Konzertabend mit Gregory Porter. Um kurz nach 21 Uhr betritt zuerst seine Band unter lautem Beifall der 2500 Zuschauer die Bühne und wenig später kommt dann der Star des Abends, eben mit jener leichten Verbeugung vor dem Publikum auf die Bühne. Der Amerikaner, der von der Statur her eher an einen Footballspieler als einen Jazz-Sänger erinnert, wirkt fast ein wenig schüchtern. Sein Markenzeichen, die Mütze, die alles an seinem Kopf bis auf das Gesicht verhüllt, verstärkt dein Eindruck noch.

Aber sobald Porter mit seiner klaren, starken Stimme loslegt, ist von Schüchternheit wenig zu spüren. Gleich zu Beginn liefert er mit Holding on einen seiner größten Hits. Der Amerikaner, der tatsächlich auf dem Weg zum Profi-Footballer war und nur wegen einer Schulterverletzung umsatteln musste, lässt sich von der Musik seiner Band treiben und tänzelt vom ersten Song an zum Beat. Das Publikum tut es ihm gleich und bewegt sich auf seinen Stühlen rythmisch mit.

Nach dem gesanglichen Traumstart kommt gleich das nächste Highlight des Abends, das erste Saxophon-Solo von Tivon Pennicott. Porter räumt dem Bläser viel Raum ein und es folgen über den Abend verteilt weitere Soli, die jedes Mal zu großem Szenenapplaus führen.

„Jetzt geht es nach Harlem“, sagt Porter im Anschluss und singt von einem seiner musikalischen Vorbilder Marvin Gaye, passend dazu geht der Song in ein kurzes Cover von Gayes großem Hit „What’s going on“ über. Dann kommt von Porter der einzige Satz zur Location und er nennt den Schlosshof einen wunderschönen Platz. Mit „Take me to the Alley“ will er aber vor allem an die erinnern, denen es nicht so gut geht wie ihm und dem Publikum, das sich die Karten ab 60 Euro aufwärts leisten kann. Der Hinweis auf Rassendiskriminerung und soziale Missstände gehört für Porter zur Musik.

Porter gelingt es mit seinen Songs an diesem Abend im weitläufigen Schlosshof so etwas wie Jazzclub-Atmosphäre zu schaffen. Das liegt auch an seiner hervorragenden Band. Nicht nur der Saxophonist darf sich hervortun, auch der Klavierspieler, der Bassist, der Organist und ganz am Ende sogar der Schlagzeuger bekommen ihren Moment im Rampenlicht. Porter selbst glänzt immer ganz besonders wenn er seine Stimme mit voller Kraft benutzt, ein passender Kontrast zu den meist ruhigen Stücken an diesem Abend. Ein besonderes Highlight gibt es, als Porter sich auf der ansonsten verlassenen Bühne zum Pianisten seiner Band setzt und von Nat King Cole „Mona Lisa“ zum Besten gibt, ein echter Gänsehautmoment.

Das Publikum springt aber auch auf schnellere Nummern an und geht dabei aus sich heraus, ein paar mehr davon hätten an diesem Abend nicht geschadet. Zum Schluss nach 90 Minuten darf das Publikum dann mitsingen und Porter würde am liebsten jeden einzelnen in die Band aufnehmen. Das Publikum hält es beim Applaus nicht auf den Stühlen und wird mit einer 20-minütigen Zugabe belohnt.