Eine Krise löst immer auch Verunsicherung aus. Da geben den Bürgern Worte von führenden Verantwortlichen Kraft. Das gilt auch – oder gar besonders – auf lokaler Ebene. Das haben in der Corona-Krise auch die Bürgermeister im Kreis erkannt: Mit Video-Botschaften, Wasserstandsmeldungen und Warnhinweisen wenden sie sich an die Bürger – über ganz unterschiedliche Wege.

Auf den Internetseiten sowie in den Nachrichtenblättern finden sich fast in allen Kommunen aktuelle Infos sowie Ansprachen und Verordnungen. Doch viele Bürgermeister sprechen ihre Bürger direkt an. Zum Beispiel auch über die sozialen Netzwerke.

Bietigheim-Bissingens OB Jürgen Kessing nutzt beispielsweise seinen Facebook-auftritt aus dem Wahlkampf weiter. Neben aktuellen Infos wendet er sich auch in Videoansprachen an die Bürger. Jüngst zeigte er sich – symbolisch – Hand in Hand mit dem Bietigheim-Bissinger Star-Rapper Shindy. Die Botschaft: Bleibt zu Hause. Dafür gab es Zuspruch für den kürzlich wiedergewählten OB. Laut Kessings Sprecherin Anette Hochmuth komme das „sehr gut“ an. Sie betont zudem: „Er spricht täglich persönlich mit vielen Menschen auf der Straße, auf den Plätzen, zum Beispiel achtet er auch auf die Beachtung der Versammlungsbeschränkungen.“

Sachsenheims Bürgermeister Holger Albrich setzte bisher vor allem auf die offizielle Internetseite der Stadt und ebenfalls auf Video-Ansprachen. „Es ist mir wichtig, dass die Menschen immer aktuell informiert sind und sehen, dass wir als Stadtverwaltung für Sie da sind und was wir tun.“ Doch einigen Bürgern ist das nicht genug.

Nicht zuletzt deshalb ist Albrich mittlerweile auch auf seinen Facebook-Account in Sachen Corona aktiv, postete dort unter anderem Infos zur Corona-Infektion im Pflegeheim Sonnenfeld (die BZ berichtete). Er betont aber: „Facebook soll kein eigenständiges Verbreitungsmedium sein. Die Menschen sollen für wichtige Informationen der Stadt nicht in Facebook gezwungen werden.“

Vorgemacht haben die Social-Media-Strategie unter anderem kleinere Kommunen im Kreis. Sie wenden sich teilweise täglich per sozialer Medien an ihre Bürger – mit den neuesten Infos und Zahlen. Allen voran Frank Wittendorfer in Oberriexingen. Im wesentlichen teilt er dort die neuesten Zahlen des Landratsamts und des Katastrophenschutzes, ergänzt durch die Zahlen aus Oberriexingen. Dafür erhält er viel Lob und Zuspruch- Eine Nutzerin schreibt: „An Deiner Arbeit kann sich so mancher Bürgermeister mal ein Beispiel nehmen.“

„Aufgrund der immensen Dynamik bei Veränderungen, News und politischen Entscheidungen wollen wir die Öffentlichkeit stets vor Ort zeitnah über die neuesten und wichtigsten Dinge informieren“, sagt Wittendorfer, „am Anfang war es ganz wichtig, sofort zu handeln, da für viele Leute das Thema nicht so präsent und noch ganz weit weg war.“

Ähnlich agiert Sersheim, verstärkt seit die Verbreitung des Virus im Pflegeheim für Aufsehen sorgte. Von Bürgermeister Jürgen Scholz gibt es nahezu täglich Infos und direkte Worte an die Bürger. Der Schultes versucht dabei immer wieder, Positives hervorzuheben: „Zwei Mädchen nähen Gesichtsschutze und verkaufen diese. Mit dem Erlös finanzieren sie den Erwerb von Stoffen. Daraus nähen sie dann eins zu eins Schutzmasken für das Pflegeheim“, bedankt er sich.

„Der Verteilergrad ist sehr viel höher als über das Mitteilungsblatt, welches nur einmal wöchentlich erscheint. Außerdem ist situationsgerechtes Handeln möglich“, sagt Scholz zur digitalen Kommunikation. „Unser Ziel ist es, zum einen die Informationspflicht zu erfüllen und gleichzeitig auch das Informationsbedürfnis zu stillen. Mit den allgemeinen Hinweisen möchten wir auch immer wieder appellieren, die entsprechenden Regelungen einzuhalten, manchmal auch mit sehr deutlichen Worten.“

Auch Freudentals Schultes Alexander Fleig zeigt sich kreativ: Jüngst hat er erstmals eine offizielle Bürgersprechstunde per Telefon angeboten. „Wobei sich Bürger auch bisher schon telefonisch bei Fragen, Problemen an mich und die Kolleginnen gewandt haben.“ Die Rückmeldung sei „positiv“ gewesen. Und erstaunlicherweise ging es kaum um Corona. Von den fünf Anrufern wollten zwei wissen, ob es aufgrund der aktuellen Situation zu Verzögerungen beim Bau des Kreisverkehrs mit der Erschließung des Baugebiets und dem Bau des Lebensmittelmarkts kommt. (Antwort: Trotz Schwierigkeiten soll Baubeginn im Herbst sein.) Bei den restlichen dreien ging es um “Alltagsprobleme“, so Fleig.

Zudem veröffentlicht auch Fleig allgemeine und Freudental-spezifische Inhalte in den sozialen Netzwerken. Dass in Freudental alle entsprechend informiert sind und die Bürger damit zufrieden sind sei ihm bestätigt worden.

In Löchgau wurde laut Bürgermeister Robert Feil zu Beginn der Maßnahmen der Corona-Verordnung eine zusätzliche Vollverteilung des Mitteilungsblatts vorgenommen, in der frühzeitig alle Haushalte auf die Unterstützungsangebote der Gemeinde sowie der Angebote und Aktionen der Gewerbetreibenden hingewiesen wurden, ebenso gab es Infos für die Gewerbetreibenden selbst. Darüber hinaus arbeitet die Gemeinde mit themenspezifischen Mailverteilern. Auch Feil wolle zwar mit den Online-Medien zeitnah die Bürger erreichen, aber gleichzeitig verhindern, dass die Leute „mit allen möglichen Daten überhäuft werden“.